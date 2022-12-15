İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), yeni yıl coşkusunu erken başlatarak klasik müziğin önemli temsilcilerinden Olten Quartet’i İzmirlilerle buluşturacak. Ücretsiz ve herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek konser, 19 Aralık Pazartesi günü saat 19.00’da, İEÜ’nün Balçova’daki kampüsünde düzenlenecek.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), yeni yıl coşkusunu erken başlatarak klasik müziğin önemli temsilcilerinden Olten Quartet’i İzmirlilerle buluşturacak. Ücretsiz ve herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek konser, 19 Aralık Pazartesi günü saat 19.00’da, İEÜ’nün Balçova’daki kampüsünde düzenlenecek.

Klasik müziğin en sevilen yapıtlarından oluşan özel bir repertuar hazırlayan Olten Quartet, muhteşem performansıyla izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. 2023’ün tüm dünyaya umut ve mutluluk getirmesi temennisiyle gerçekleşecek konsere katılmak isteyenler, [email protected] adresine mail atarak başvuru yapabilecek. Zeynep Simge Acunaz Eytemiz, Gülce Karagözcük, Ercan Atasoy ve Alara Güçeli’nin oluşturduğu ‘Olten Quartet’, yeni yılı ilk olarak İzmirliler ile kutlamış olacak.

İEÜ Sanat Koordinatörü Sinemis Eser Akaoğlu, konser için başvuruların devam ettiğini söyleyerek, “Yurt içinde ve yurt dışında birçok konser veren, klasik müziğin en önemli temsilcilerinden biri olan Olten Quartet’i konuk edeceğimiz için çok heyecanlıyız. Bugüne kadar birçok sanat etkinliğinde olduğu gibi üniversitemizin kapılarını yeni yıl öncesinde de tüm İzmir’e açmak istedik. Yeni yıl heyecanını her birlikte yaşayacak, coşkulu ve keyifli bir gece geçireceğiz. Üniversitemizin konferans salonunda, halka açık ve ücretsiz gerçekleştireceğimiz konsere vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.