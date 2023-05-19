Reklam, tasarım, sinema ve yazılım gibi sektörlerde birçok başarıya imza atan tanınmış isimler, İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEÜ) düzenleyeceği festivalde öğrencilerle buluşacak. 23-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek festivalin ilk günü çevrim içi, ikinci günü ise İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezinin ev sahipliğinde yüz yüze olacak. Paneller, söyleşiler, eğitimler, atölye çalışmaları ve yarışmayla renk kazanacak festival, İzmir’deki lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra profesyonellerin katılımına da açık olacak.

İzmir Ticaret Odasının desteğiyle hayata geçecek festival; gençlerin nitelikli fikirler edinmesi, merak ettiklerini öğrenmesi, çevrelerini geliştirmesi ve tüm bunlar sayesinde kendilerine yeni kariyer rotaları belirlemesi açısından önemli bir fırsat olacak.

Yarışma heyecanı

Festivale konuk olacak Ercan Kesal, Emir Kapancı, Ozan Sihay, Taylan Demirkaya, Fatih Tüylüoğlu, Özge Güven, Volkan Dalkılıç, Ali Koç, Elif Çetin, Bager Akbay, Yalçın Pembecioğlu ve Erdem Erkul gibi usta isimler, gençlerle deneyimlerini paylaşacak ve merak edilen soruları yanıtlayacak. Festivalde düzenlenecek workshoplar, katılımcılara yapay zeka teknolojilerini yakından tanıma ve kendi projelerini geliştirme imkanı sağlayacak. Festivalde, katılımcıların yeni fikir ve projelerini ortaya koyabilecekleri bir yarışma da düzenlenecek. Katılımın ücretsiz olduğu festivale gencyaratici.ieu.edu.tr adresinden kayıt yaptırılabilecek.

"İzmir, yeni merkez olabilir"

Ajans Yöneticisi Gözde Çeviker, sadece öğrencilerin değil genç profesyonellerin de faydalanacağı nitelikli ve örnek bir etkinliğe imza atacaklarını söyledi. Çeviker, “Yapay zeka, önemli bir değişime, gelişime yol açacak. Bu konu, artık sürekli gündemde. Örneğin, bir reklam yazarının ya da tasarımcının önümüzdeki dönemde nasıl çalışacağı veya yapay zekanın nasıl işleyeceği konusu, herkesin merak ettiği bir nokta. Biz de böylesine önemli, geniş katılımlı bir festivali İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezinde yapmak istedik. Yapay zeka ile birlikte bu durum değişiyor. Bu festival, iş hayatının dikkatinin İzmir’e çekilmesi ve şehrin tanıtımının yapılması açısından önemli bir fırsat. İzmir, bu konuda merkez ve güç haline gelebilecek potansiyele sahip” dedi.