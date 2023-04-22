İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), anaokulu ve ilkokul çağındaki çocukları heyecan ve eğlence dolu ‘Çocuk Şenliği’nde buluşturdu. Şenliğe, İEÜ’ye bağlı hizmet veren Beyaz Köşk Uygulama Anaokulu öğrencilerinin yanı sıra İzmir’deki farklı okullarda eğitim gören çocuklar da katıldı. Konserde, oyun parkurlarında, sanat ve çevre temalı atölyelerde gönüllerince zaman geçiren çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu yaşadı.

İzmir Ekonomi Üniversitesinin tören alanında gerçekleşen şenlik; Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı ile Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlendi. Şenlik, Beyaz Köşk Uygulama Anaokulu öğrencilerinin şarkılarıyla başladı, Grup Turuncu konseriyle devam etti. Çocuklar, en sevdiği şarkılar eşliğinde hep birlikte dans etti. Konserin ardından oyun parkurlarında eğlencenin keyfini çıkaran çocuklar; sanat, çevre, bilim, masal ve doğaçlama atölyelerine katılarak yeni bilgiler de öğrendi. Gün boyunca devam eden ve coşkunun hiç düşmediği etkinlik, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

"Harika bir gün yaşadık"

İEÜ Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Ezgi Oral Bozkurtoğlu, kampüste çocuklarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyerek “Üniversite olarak geleneksel hale getirdiğimiz ’Çocuk Şenliği’ni, bu yıl 6’ncı kez düzenledik. Şenliğimizde, anaokulu öğrencilerimizin yanı sıra İzmir’imizin çeşitli bölgelerinde eğitim gören çocuklarımızı da konuk ettik. Çocuklarımız, birbirleriyle çok güzel oyunlar oynadı. ’Çocuk Gelişimi Programı’nda okuyan gençlerimiz de şenliğimize katılarak bizlere destek oldu. Çocuklarımız sayesinde bizler için de harika bir gün oldu. Şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.