Kolombiyalı duvar ressamı Santiago Arboleda, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde (İEÜ) ‘barış ve biyolojik çeşitlilik’ temasıyla özel bir çalışmaya imza attı. Kampüste yer alan bir duvara eserini yansıtan Arboleda, renk tonlamaları ve çizim yeteneğiyle görenleri kendisine hayran bıraktı. Kuş çeşitliliğinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Kolombiya’nın zenginliğini aktaran Arboleda, eserin sol köşesine ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ sözünü kendi dilinde işledi. Arboleda’ya, yaklaşık 1 hafta süren çalışmaları boyunca İEÜ’de İspanyolca eğitimi alan öğrenciler de destek verdi.

Eserin tamamlanması dolayısıyla kampüste gerçekleşen kurdele kesim töreni; Kolombiya Ankara Büyükelçisi Julio Anbal Riao Velandia, Kosta Rika İzmir Fahri Konsolosu ve İEÜ Mütevelli Heyet Üyesi Emre Kızılgüneşler, Kolombiya Fahri Konsolosu Eli Alharal, Kolombiya Kültür Ataşesi Kevin Ramirez, Rektör Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, Yabancı Diller Yüksekokulu Uluslararası İlişkiler Temsilcisi İspanyolca Öğretim Görevlisi Mehmet Şenbağcı, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

“Sanat, milletleri birleştiriyor”

İzmir’de olmaktan büyük mutluluk duyduyuğu ifade eden Santiago Arboleda, “Ülkemin kuşlarının biyolojik çeşitliliği; sadece Kolombiya’da değil Türkiye’de de bizi tanımlayan kültürel ve etnik çeşitliliğin bir temsilidir. Her bir çizgi, renk ve şekil, bizi milletler olarak birleştiren ve kardeşlik duygumuzu pekiştiren bir fikre hayat vermektedir. Bu nedenle Kolombiya’dan Türkiye’ye ‘küçük bir parça’ getirmek istedim. Sanatın sınırları aştığına ve bizi milletler olarak birleştirdiğine inanıyorum. Renk; barış ve uyumun sembolüdür ve şüphesiz ki birlikte daha iyi bir yarın hayal etmemiz için bir başlangıç noktasıdır. Beni kollarınızı açarak karşıladığınız ve buranın en güzel yönlerini bana gösterdiğiniz için minnettarım” diye konuştu.

“İki ülke arasındaki yakınlığı pekiştirecek”

Büyükelçi Julio Anbal Riao Velandia ise, dostluk ruhuyla düzenlenen bu etkinliğin özel bir anlam taşıdığını söyleyerek, “Kolombiya ve Türkiye arasındaki yakınlığı pekiştirmek için sanattan ve kültürden daha iyi bir yol olamaz. Kolombiya’dan gelen ünlü sanatçı ve duvar ressamı Santiago Arboleda, bu prestijli üniversitenin kalbinde, zamana meydan okuyan bir miras bırakıyor. Eserinde, insan ruhunun sonsuz uçuşunu tasvir ediyor. Kuşlarla bezeli bu duvar resmi, renk ve hareketin bir dokusu olarak özgürlük, güzellik ve daha geniş ufuklara yükseliş arzusunun evrenselliğini bize hatırlatıyor. Bu duvar resminde yalnızca kanatlar ve tüyler değil, derin bir mesajın fısıltısı da bulunuyor. En karanlık zamanlarda bile umut, her zaman uçmanın bir yolunu bulur; teselli, huzur ve barışın bir yolunu. Mustafa Kemal Atatürk, bu büyük milletin kurucusu ve barışı şu sözlerle ölümsüzleştirdi: Yurtta barış, dünyada barış. Santiago’ya bir kültür ve bilgelik deposu olan bu evde kalıcı bağ bıraktığı ve güzellikler ülkesi harika Kolombiya’mızın zenginliğini yücelttiği için teşekkür ederiz” dedi.

“Eşsiz bir deneyim”

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, duvar resminin yapılmasına öğrencilerin de katkı verdiğine dikkat çekerek, “Değerli sanatçımız Arboleda’ya, memleketinin biyolojik çeşitliliğini yansıtan bu muhteşem duvar resmi için şükranlarımı sunuyorum. Santiago Arboleda, bu eseri öğrencilerimizin yardımıyla çizdi. Bu da öğrencilerimiz için eşsiz bir deneyimdi. Bu duvar resmi, Kolombiya’nın biyolojik çeşitliliğini ve barışın korunmasına olan bağlılığını da yansıtıyor. Kolombiya’nın kuş çeşitliliğinde birinci; bitki, amfibi, tatlı su balığı ve kelebek çeşitliliğinde ikinci; sürüngen ve palmiye türlerinde üçüncü sırada yer aldığını öğrenmekten büyük mutluluk duydum. Kolombiya, insanlık için doğal bir hazine konumunda. Duvar resminin teması, barış ve biyolojik çeşitlilik. Bu proje, iki ülke arasındaki kardeşliğin bir sembolü olarak gerçekleştirildi. Sanatçımıza, büyükelçimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.