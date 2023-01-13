İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Kadın Takımı, EHF Avrupa Kupası Son 16 Eleme Turu rövanş maçında İsrail ekibi Maccabi Arazim Ramat Gan’a konuk olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Kadın Takımı, EHF Avrupa Kupası Son 16 Eleme Turu rövanş maçında İsrail ekibi Maccabi Arazim Ramat Gan’a konuk olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Kadın Takımı, EHF Avrupa Kupası Son 16 Eleme Turu rövanş maçında İsrail ekibi Maccabi Arazim Ramat Gan’a konuk olacak. Avrupa sahnesindeki 48. maçına çıkacak İzmir temsilcisi, rakibiyle Ohel Sham Spor Salonu’nda karşılaşacak. 14 Ocak Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak maçı Rumen hakemler Georgiana Murariu ve Mihaela Paraschiv ikilisi yönetecek. İzmir ekibi, 16 takımın mücadele ettiği kupanın ilk maçında İsrail temsilcisini İzmir’de geçen hafta 27-20’lik skorla yenmişti.

“Takım konsantrasyonumuz çok iyi”

Çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten antrenör Senar Dayat, “İsrail’e 7 sayılık bir avantajla gidiyoruz. Takım konsantrasyonumuz çok iyi, sabırlı olup adımızı çeyrek finale yazdırmak istiyoruz. Ülkemize ve İzmir’e turla dönmek hedefindeyiz” şeklinde konuştu.