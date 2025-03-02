İzmir'de Efes Selçuk Belediyesi Ramazan’da dayanışmayı 'İftar Kart' ile güçlendiriyor. Sosyal desteğe ihtiyaç duyan 100 vatandaşa 2500 TL tutarındaki kartlar ulaştırıldı.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi, bu Ramazan ayında da sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara İftar Kart ile destek oldu.

Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara İftar Kartları ulaştırıldı. İftar Kart sahibi vatandaşlar anlaşmalı esnaflardan iftar için yemek ve gıda maddelerini satın alabilecek.

Efes Selçuk Belediyesi’nin zorlaşan ekonomik şartlarda her şeye rağmen sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olduğunu belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; öğrencisinden yaşlısına, hastasından biraz daha ucuza ekmek almaya çabalayan vatandaşına kadar bu kentte herkesin yanında yer almaya çabaladıklarını söyledi.

İftar Kart ile erzak paketleri yerine tanımlanan bakiyelerle ihtiyaç sahibi olan ailelere destek olduklarını vurgulayan Başkan Sengel, "Onların bir iftar sofralarına destek olurken, esnafımıza da katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bilindiği üzere Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyemizde kalmasına ilişkin yürütmeyi durdurma talepli davamız reddedildi. Bu demek oluyor ki gelirlerimizin yüzde 60’ı artık yok. Ama biz koşullar ne olursa olsun dayanışmadan, bu kentin esnafından vatandaşına kadar herkese katkı sunmaktan, diğer yandan da hizmet üretmekten vazgeçmiyoruz. Bahane üretmek yerine her zaman olduğu gibi çalışmaya, çabalamaya, bir arada olmaya ve elbette dayanışmayı büyütmeye devam ediyoruz” diye konuştu.