İzmir Efes Selçuk Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl da Efes Selçuk Pazaryeri’nde düzenlenecek çocuk şenliği ile kutlayacak.İZMİR (İGFA) - “Çocuklar Özgürdür, Sokak Oyunlarıyla Büyür” sloganıyla düzenlenecek etkinlikler, saat 12.00’de gün boyunca sürecek olan DJ müzik performansıyla başlayacak. İzmir Efes Selçuklu çocukların büyük bir neşe ve coşkuyla katılacağı etkinlerde halk oyunları ve modern dans çocuk grubu gösterileri, sahne şovları, birbirinden renkli atölyeler ve oyunlar, illüzyon gösterileri, eğlenceli parkur ve grup oyunlarını, yanı sıra sürpriz yarışmalarla gün boyunca sürecek.

23 Nisan çocuk şenliği kapsamında ayrıca yüz boyama, sosis balon, pamuk şeker, patlamış mısır, maskotlar ve süper kahramanlar gibi eğlenceli etkinlikler de yer alacak.

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nin kursiyer çocuklarından oluşan Gençlik ve Çocuk Bandosu saat 13.30’da merkezin önünden başlayan kortej ile etkinlik alanına coşkulu bir şekilde giriş yapacak. Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Andımız’ın ardından, Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları ve Modern Dans çocuk grubu gösterisi sahnelenecek. Çocukların büyük bir emekle hazırladığı harika gösterinin ardından, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, etkinlik alanında çocuklar ve aileleriyle bir araya gelecek.

ÇOCUKLAR ATATÜRK’E MEKTUP YAZACAKLAR

Çocuklara Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten armağan olan bu anlamlı günde, düzenlenecek olan “Atatürk’ün Çocukları” Sanat Atölyesi’nde çocuklar kolilerin üzerine pastel boyalarla çizim yaparken, “Atatürk’e Mektup” Atölyesi’nde çocuklar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgilerini ve teşekkürlerini mektuplar yazarak anlatacak.

Atölye Etkinliklerinde çocuklarla bir araya gelecek olan AÇEV Efesli Babalar Topluluğu, Efes Selçuklu çocukları sek sek, ip atlama, çuval yarışı, halat çekme gibi geleneksel oyunların yanı sıra parkur ve grup oyunları ile eğlendirirken, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi zekâ ve hafıza oyunları atölyesinde çocukları düşündürürken güldürecek.

Neşe dolu çocuk şenliğine katılacak olan Valerie ve Slinky grubu, akordeon kostümlü özel performans ve sürpriz karakterlerle kukla şov yaparak çocukların eğlencesine eğlence katacak.

23 Nisan Çarşamba günü, saat 12.00’de Pazar Yerinde başlayacak etkinliklerde, Efes Selçuklu çocuklar ve aileleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutlayacak.