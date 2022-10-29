İzmir, Uluslararası Gilwell İzci Gönüllüleri, Dünya Bağımsız İzci Organizasyonu ve Trakya İzciler Birliği Federasyonu tarafından Dünya İzci Başkenti ilan edildi. Berat ve onur madalyası alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “8 bin 500 yıllık bir barış ve demokrasi şehri olan İzmir’e dünya izci başkenti unvanı çok yakıştı” dedi.

İzmir, Uluslararası Gilwell İzci Gönüllüleri, Dünya Bağımsız İzci Organizasyonu ve Trakya İzciler Birliği Federasyonu tarafından Dünya İzci Başkenti ilan edildi. Berat ve onur madalyası alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “8 bin 500 yıllık bir barış ve demokrasi şehri olan İzmir’e dünya izci başkenti unvanı çok yakıştı” dedi.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yılında İzmir, dünyanın ilk ve tek izci başkenti ilan edildi. Dünya izcilerinin ilgisini İzmir’e çekecek “Evrensel İzci Beyannamesi”, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Uluslararası Gilwell İzci Gönüllüleri (ISVG) Başkanı Dr. Dikpal Baidya ile Kültürpark İzmir Sanat’ta imzalandı.

İmza törenine Uluslararası Gilwell İzci Gönüllüleri (ISVG) Başkanı Dr. Dikpal Baıdya, Dünya Bağımsız İzci Organizasyonu (WOIS) Kurucu Başkanı Hugo Panıagua, Trakya İzciler Birliği Federasyonu (TİB) Başkanı Neşet Hakan Arsan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı, yerli ve yabancı 100 izci lideri ve Melek İzciler grubu katıldı.

Uluslararası izci liderleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür plaketi verdi. Ayrıca Başkan Soyer’e ISVG Başkanı Dr. Dikpal Baidya berat ve onur madalyası taktı. WOIS Kurucu Başkanı Hugo Paniagua da Soyer’e İzciliğe Hizmet Sertifikası sundu.

“Cumhuriyet Bayramımıza denk gelmesi mutluluğumuzu katlıyor”

İzmir’de iki büyük gururu birden yaşadıklarını dile getiren Başkan Tunç Soyer, “İlk gururumuz, dünyanın ve ülkemizin farklı yerlerinden İzmir’e gelen dostlarımızla birlikte olmamız. İkinci gururumuz ise İzmir’i dünya izci başkenti ilan etmemiz. Bunun Cumhuriyet Bayramımıza denk gelmesi mutluluğumuzu katlıyor. İzcilik, bütün dünyada hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklar. Bir asırdan daha uzun süredir var olan bu hareket, özünde çok sesliliği ve çok renkliliği barındırır. Tıpkı İzmir gibi. Bu yüzden 8 bin 500 yıllık bir barış ve demokrasi şehri olan İzmir’e, dünya izci başkenti unvanı çok yakıştı. Bu unvanı büyük bir titizlikle taşıyacağımızdan hiç kuşkunuz olmasın” dedi.

“Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”

Trakya İzciler Birliği Federasyonu ile hayata geçirilecek çalışmanın detaylarını veren Başkan Soyer, “Engelli bireylerimizin yaşamın her alanında yer alabileceğini bir kez daha kanıtlayan Melek İzcilerimizle iftihar ediyoruz. İzcilik yalnızca doğada vakit geçirmek anlamına gelmiyor. Bu hareket aynı zamanda gençlerin doğasıyla uyumlu bireyler olarak yetişmesini sağlıyor. Parçası olduğumuz doğanın döngüsel mantığıyla düşünme becerimizi geliştiriyor. Bu yüzden şehrimizdeki izcilik faaliyetlerinin artması ve daha çok gencimizin bu kültür ile buluşması, bir parçası olması çok değerli. Bugün, Uluslararası İzciler Gönüllü Grubu’nun başkanı Dr. Dikpal Keshari Baidya ile Evrensel İzci Beyannamesi’ni imzalamaktan büyük bir gurur duyuyorum. İzciliğin dünyadaki başkenti olma kıvancını İzmir’e yaşattığınız için şükranlarımı sunuyorum. Beyannamemizde yer aldığı gibi, saygıyı ve barışı çoğaltmak için evrensel ölçekte çaba göstermeye var gücümüzle devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Birlik güçtür”

WOIS Kurucu Başkanı Hugo Paniagua “İzci yemini etmiş oymakların, kurucumuz Gilwell Lordu Baden-Powell’ın bize miras bıraktığı izcilik töresinin temel direkleri üzerinde sürdürülen çalışmalara ve bunun Türkiye’deki insanlara yararı olduğuna inancım tamdır. Bu övgüye değer çalışmaları destekleyen tüm ülkelerle uzun zamandır hayalini kurduğumuz, yaşadığımız bu dünyayı bulduğumuzdan daha iyi koşullarda bırakmaya yardım etme hayalini gerçekleştirebileceğiz. ‘Birlik güçtür’ ifadesi ile karşılıklı anlayış ve dostluk duygusunda birleştiğimizi ilan ediyoruz. İzcilerin hepsinin ideali bir ülkenin ilerlemesine yardımcı olmaktan yanadır. Geleceğimiz için daha iyi vatandaşlar yetiştiriyoruz” diye konuştu.

ISVG Kurucu Başkanı Dr. Dikpal Keshari Baidya ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e ve izcilere teşekkür etti.

“İzmir her zaman umut oldu”

Trakya İzciler Birliği Federasyonu Başkanı Neşet Hakan Arsan, izciliğin bir dünya mirası olduğunu söyleyerek “İzmir medeniyetlerin üst üste, iç içe yaşadığı bir kesişim noktasıdır. İzmir’in dünya izcilik başkenti olması gayet normaldir. Bugün İzmir barışın, kardeşliğin, umudun öncüsü olma övüncünü yaşıyor. Bu yüzden Başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür ederiz. Geleceğe hazırız” ifadelerini kullandı.

İşbirliği protokolü imzalanmıştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün, Trakya İzciler Birliği Federasyonu ile oluşturduğu Engelli İzciliği, dünya genelinde bu alandaki ilk ve tek geniş İzcilik Ünitesi olarak biliniyor ve Melek İzciler adını taşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi çocuklar, gençler, kadınlar ve engelli bireylerin bireysel gelişimlerine destek olmak, uluslararası evrensel değerlere sahip, demokratik yaşam biçimi ve kültürünü geliştirmek için Trakya İzciler Birliği Federasyonu ile işbirliği protokolü imzalamıştı. Bu çerçevede eğitim ve kamplar yapılmış ve bu çalışmalar Ege Bölgesi’ndeki belediyelere örnek teşkil etmişti.