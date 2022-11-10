Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Altınordu ile Altay arasında oynanacak İzmir derbisinde hakem Can Cengiz düdük çalacak. Cengiz’in yardımcılıklarını Nurettin Dinçer Demir ve Kemal Mavi yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yakup Özhan olacak.

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Altınordu ile Altay arasında oynanacak İzmir derbisinde hakem Can Cengiz düdük çalacak. Cengiz’in yardımcılıklarını Nurettin Dinçer Demir ve Kemal Mavi yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yakup Özhan olacak.

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında İzmir’in iki köklü kulübü karşı karşıya gelecek. 13 Kasım Pazar günü saat 16.00’da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda başlayacak mücadelede Altınordu, Altay’ı konuk edecek.

Maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından maçın hakemleri duyuruldu. İstanbul bölgesinden Can Cengiz derbiyi yönetecekken yardımcılıklarını ise Nurettin Dinçer Demir ve Kemal Mavi yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yakup Özhan olacak.