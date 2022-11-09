Öte yandan karşılaşmayı takip edecek kadın ve çocuk taraftarlar için bilet fiyatı 10 TL olarak belirlendi.

Üstü üste Türkiye şampiyonu olan ayak tenisi takımı, Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor

Üstü üste Türkiye şampiyonu olan ayak tenisi takımı, Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Derbi öncesinde karşılaşmanın biletleri Passolig sistemi üzerinden dün öğle saatlerinden itibaren satışa sunuldu. Biletlerin satışa çıkmasının ardından Altay taraftarı, kendilerine ayrılan misafir tribününün biletlerini kısa süre içinde bitirdi.

Spor Toto 1. Lig’in 13. hafta maçında Altınordu, 13 Kasım Pazar günü Altay’ı konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.

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