Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:

Müsabakanın bilet fiyatları da satışa açıldı. Biletler, bugün saat 11.00 itibarıyla Passolig sistemi üzerinden taraftarların alımına sunuldu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Göztepe, 10 Kasım Perşembe günü Bucaspor 1928’i konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’te başlayacak.

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