TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nun 4. haftasında yarın Göztepe Voleybol ile Karşıyaka karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda saat 15.00’te başlayacak.

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu ekiplerinden Göztepe Voleybol ve Karşıyaka Medicalpoint, 4. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde oynanacak müsabaka İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda saat 15.00’te başlayacak. Karşılaşma öncesinde ev sahibi Göztepe, henüz galibiyet alamayıp 1 mağlubiyetle 9. sırada yer alırken, Karşıyaka ekibi ise 1 galibiyet 1 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. İki takımın da mutlak kazanmayı hedeflediği mücadelede Göztepe Voleybol bu sezonki ilk galibiyetini tatmak isterken yeşil-kırmızılılar ise kazanıp üst sıralara oynamayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta Göz-Göz’ün hükmen galip geldiği AVR Atletik karşılaşması ise rakibin ligden ihraç edilmesi nedeniyle puan tablosuna yansıtılmadı.

Öte yandan bu zorlu mücadeleyi Karşıyakalı taraftarlar deplasman yasağı nedeniyle salondan takip edemeyecek.