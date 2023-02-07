İzmir’de Aliağa, Selçuk ve Çiğli Belediyesi tarafından depremzede vatandaşlar için organize edilen yardımlar deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

İzmir’de Aliağa, Selçuk ve Çiğli Belediyesi tarafından depremzede vatandaşlar için organize edilen yardımlar deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve on ili etkileyen depremler sonrasında yapılan yardım çağrısına, İzmirli duyarlı vatandaşlardan yoğun destek geldi. İzmir’de Aliağa, Selçuk ve Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen kampanyalarla, deprem bölgesindeki vatandaşlara yardımlar yola çıktı. Aliağa ve Selçuk Belediyeleri, tırlarla deprem bölgesine yardım ulaştırırken, Çiğli Belediyesi de depremzedelerin atkı, bere ve eldiven ihtiyacını karşılamak için örgü kampanyası başlattı.

Aliağa’dan 5 tır yola çıktı

Yaşanan acı depremin ardından İzmir Valiliği koordinesinde Aliağa Kaymakamlığı ve Aliağa Belediyesi iş birliğiyle başlatılan yardım kampanyasına Aliağalılar büyük bir duyarlılık örneği gösterdi. Aliağalı vatandaşlar yardım kampanyasının başlatılmasıyla birlikte depremzedeler için yardıma koştu. Vatandaşlar getirdikleri kışlık kıyafet (bot, polar, mont, yün çorap, atkı, eldiven), çocuklar için (çocuk bezi, mama, bot, polar, mont, yün çorap, atkı, eldiven), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, ıslak mendil, battaniye, ısıtıcı (soba, elektrikli ısıtıcı, cep ısıtıcısı v.s.), çadır, mat, el feneri, uyku tulumu, kadın hijyen seti, powerbank gibi acil ihtiyaç ürünlerini Aliağa Gençlik Merkezi, Yeni Mahalle Lojistik Merkezi, Şakran Hizmet Birimi ve Helvacı Hizmet Birimleri’ne teslim etti. Aliağa Gençlik Merkezi’nde toplanan acil ihtiyaç ürünleri belediye ekiplerince düzenli bir şekilde paketlendikten sonra tırlara yüklendi. Yardım tırları, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, belediye ekipleri ve vatandaşlarca Aliağa Gençlik Merkezi önünden deprem bölgesine uğurlandı.

Selçuk halkından büyük destek

Selçuk Belediyesi tarafından yapılan yardım çağrısına duyarlı vatandaşlardan yoğun destek geldi. Depremden etkilenen vatandaşlara gönderilmek üzere sabah saatlerinden itibaren çok sayıda giyecek ve battaniye Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde toplandı. Battaniye, yorgan, kışlık giyecek gibi birçok ihtiyaç malzemesinin toplanması için günün erken saatlerinde bir çağrıda bulunan Selçuk Belediyesi’nin çağrısına kent merkezi ve köylerde yaşayan vatandaşların yanı sıra kent esnafından da destek geldi. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, vatandaşlara göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, "Sabah erken saatlerde çok acı bir haberle uyandık. Merkez üssü Kahramanmaraş olan, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu birçok ili etkisi altına alan bir deprem ile karşı karşıya kaldık. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığında bütün ilçe belediyeleri ile bir araya geldik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer de valilik makamımız ve AFAD ile de yapmış olduğu görüşmeler neticesinde sabah saatlerinde Efes Selçuklular’a yapmış olduğumuz çağrı dâhilinde tekrardan Efes Selçuk halkı ile ne kadar gurur duysak az dedik. Kaymakamlığımızın tüm siyasi partilerimizin, tüm sivil toplum örgütlerimizin, meslek odalarımızın birleşmesi neticesinde bir imece oluşturuldu. Şu anda birlik zamanı, şu anda hep beraber yaralarımızı sarma zamanı. Bütün destekler için çok teşekkür ederiz. Bundan sonra ihtiyaç listelerini de tek tek yayınlayacağız" dedi.

Çiğli’de örgüler depremzedeler için

Çiğli Belediyesi’nden de depremzedeler için yeni bir kampanya geldi. Başkan Utku Gümrükçü, Çiğli’nin emektar kadınlarına çağrıda bulunarak, “Depremzedelerin atkı, bere ve eldiven ihtiyacını karşılamak için başlattığımız örgü seferberliği için Çiğlimizin emektar kadınlarını bekliyoruz. Gelin birlikte örelim ve evde ördüklerinizi deprem bölgesine ulaştıralım” dedi.

Çiğli Belediyesi Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde de yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında seferber oldu. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü “Haydi Çiğli Dayanışma Vakti” diyerek destek çağrısı yapmıştı. Şimdi de “Gelin Dayanışmamızı İlmek İlmek Örelim” Kampanyası için çağrıda bulundu. Çiğli Belediyesi tarafından organize edilen “Gelin Dayanışmamızı İlmek İlmek Örelim” kampanyası çerçevesinde Çiğli Belediyesi hem vatandaşların evinde hazır örülü bulunan atkı, bere, eldivenleri toplayacak hem de bugünden itibaren depremzedelerin atkı, bere, eldiven ihtiyacını karşılamak için örgü seferberliği başlatacak. Örgü örmek isteyen ancak yünü bulunmayanlara da yünler Çiğli Belediyesi tarafından temin edilecek.

İlk kampanyaya büyük bir destek geldi

Çiğli Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Osmaniye ve Kilis’te ciddi kayıplara yol açan depremin yaralarını sarmak için teyakkuza geçti. Önce 12 personel ve 3 araçtan oluşan Çiğli Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ÇAK), deprem bölgesine gitmek için yola çıktı. Ardından da Başkan Gümrükçü, kışlık kıyafet, mont, bot, battaniye, uyku tulumu, ısıtıcı, pil, powerbank ve hijyen malzemesi desteği istedi için bir kampanya başlattı ve Çiğlililerden büyük bir destek geldi. Başkan Gümrükçü, ilk kampanyaya gelen destek için de Çiğlililere teşekkür etti. Başkan Gümrükçü, “Bu zor günlerde başlattığımız “Haydi Çiğli Dayanışma Vakti” Kampanyamıza gece yarısına dek çok büyük bir katılım gerçekleşti ve yardımlar gelmeye devam ediyor. Hemşehrilerimize bu duyarlıklarından dolayı teşekkür ederim. Yarlarımızı hep beraber saracağız” ifadelerini kullandı.