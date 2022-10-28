30 Ekim 2020’de meydana gelen büyük depremde yaşamını yitiren 117 kişi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği programda anılacak. Tören, Bayraklı’da 30 Ekim Deprem Anıtı’nın önünde 14.51’de itfaiye sirenleri eşliğinde yapılacak saygı duruşuyla başlayacak. 13 ilçede, toplam 20 noktada lokma dökülecek ve üç camide mevlit okutulacak.

30 Ekim 2020’de meydana gelen büyük depremde yaşamını yitiren 117 kişi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği programda anılacak. Tören, Bayraklı’da 30 Ekim Deprem Anıtı’nın önünde 14.51’de itfaiye sirenleri eşliğinde yapılacak saygı duruşuyla başlayacak. 13 ilçede, toplam 20 noktada lokma dökülecek ve üç camide mevlit okutulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim 2020’de meydana gelen İzmir depreminin ikinci yıl dönümünde anma töreni düzenliyor. Program, hayatını kaybeden 117 yurttaşın anısını yaşatmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Bayraklı Hasan Âli Yücel Parkı’ndaki 30 Ekim Deprem Anıtı önünde, saat 14.45’te başlayacak. Deprem saati olan 14.51’de, itfaiye sirenleri eşliğinde saygı duruşu yapılacak ve anıta karanfiller bırakılacak. Program çerçevesinde, 117 bisiklet sürücüsü ve koşucular da Âşık Veysel Alanı’ndan 30 Ekip Deprem Anıtı’na kadar sürüş ve koşu yaparak anmaya dahil olacak.

Anmanın ardından parkta kurulacak etkinlik alanında, İzmir Büyükşehir Belediyesinin “afetlere hazır dirençli kent” olma yolunda yürüttüğü "Depremsellik, Tsunami ve Zemin Araştırması; Yapı Envanteri" çalışmaları hakkında, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Erdin Bozkurt ve Prof. Dr. Erdem Canbay bilgiler verecek.

İzmir’i yasa boğan depremin ikinci yılında, yaşamını yitiren vatandaşların hayrına, 13 ilçede, toplam 20 noktada lokma dökülecek. Bayraklı’daki üç camide de akşam ve yatsı vakitleri arasında mevlit okunarak helva dağıtılacak. Anma töreni sırasında da iki noktada lokma dökülecek. Ayrıca hazırlanan yemek ve helvalarda törene katılacak vatandaşlara ikram edilecek.