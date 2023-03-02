İzmir depreminin simge isimlerinden Elif’in babası Oğuz Perinçek, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelere ikinci kez gelerek depremzede tıp fakültesi öğrencisinin kitap talebini yerine getirdi.

İzmir depreminin simge isimlerinden Elif’in babası Oğuz Perinçek, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelere ikinci kez gelerek depremzede tıp fakültesi öğrencisinin kitap talebini yerine getirdi.

İzmir depreminde enkaz altından çıkarılırken itfaiye onbaşı Muammer Çelik’in parmağını tuttuğu görüntüleriyle hafızalara kazınan Elif Perinçek’in annesi Seher Perinçek ve babası Oğuz Perinçek, depremde 7 yaşındaki oğulları Umut’u kaybetti. Çift, geçen süre zarfında çocuklara hizmet eden YUVA’yı kurdu. Vakıf olarak çeşitli etkinliklere imza atan baba Oğuz Perinçek, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem sonrası vakıf üyeleri ile birlikte yollara düştü. Çok sayıda erzağı özellikle ulaşım sağlanamayan depremden etkilenmiş uzak mahallelere ulaştıran Perinçek, elektrik elektronik mühendisi olarak elektrik altyapısındaki çalışmalara da destek vererek İzmir’e geri döndü. Deprem bölgesinde koordineli çalıştığı ekip arkadaşlarının listelerine yönelik hazırlanan koliler ile baba Perinçek ikinci kez yollara düştü. Deprem bölgesine gelen Perinçek, kendisinden derslerine çalışmak için anatomi kitabı isteyen tıp fakültesi öğrencisinin talebini de yerine getirdi.

“Onları anlayınca da daha iyi yardımcı olduğumuzu düşünüyoruz”

Depremzedelerin duygularını daha iyi anladıklarını ifade eden Oğuz Perinçek, “Daha önce buraya gelerek çalışmalara katıldım. Yardımlarımızı periyodik olarak sürdürüyoruz. Bize tıp fakültesi öğrencimizin kitap talebi iletildi. Seferber olduk ve İzmir’de bu kitabi bularak adresine teslimi yaptık. Bizde kendi acılarımızı ister istemez yaşıyoruz. Ama onları da daha iyi anlıyoruz. Onları anlayınca da daha iyi yardımcı olduğumuzu düşünüyoruz” dedi.

“Kitap istemek bana lüks geldi”

Kitap istemenin kendisine lüks bir talep geldiğini ifade eden tıp fakültesi öğrencisi Emine Feray Taşdelen, “Yarıyıl tatili için ailemin yanına geldiğimde Hatay’da depreme yakalandık. İlk süreci atlattıktan sonra ders çalışmam gerektiğini farkına vardım ama kitaba ulaşamıyordum. İlk başlarda insanlar çadıra ulaşamıyorken kitap istemek bana lüks geldi. Daha sonra amcamla bu isteği paylaştığımda gerekli yerlerle iletişime geçti. Herkese teşekkür ederim, bana kitap ulaştırıldı” şeklinde konuştu.