İzmir Çiğli Belediyesi kültür kursları birçok farklı branşta ara vermeden devam ediyor. Çiğli Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki bu çalışmalarla vatandaşlara kendilerini geliştirme ve keyifli vakit geçirme fırsatı sunmaya devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Çiğli Belediyesi, vatandaşlara yeteneklerini geliştirme ve yeni hobiler edinme imkanı sunuyor. Çeşitli yaş gruplarına yönelik düzenlenen kurslarla, hem çocuklar hem de yetişkinler sanatın farklı dallarında kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Belediye bünyesinde düzenlenen Resim Kursu, 8-14 yaş arası çocuklara hitap ediyor ve Salı ile Perşembe günleri gerçekleşiyor. Bağlama Kursu, 13 yaş ve üzeri katılımcılar için Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri düzenlenirken, Gitar Kursu 12 yaş ve üzeri bireyler için Pazartesi ve Çarşamba günleri gerçekleştiriliyor. Kaval Kursu, 15 yaş ve üzeri katılımcılar için yalnızca Salı günleri yapılırken, 7-10 yaş arasındaki çocuklar Yaratıcı Drama Kursu ile Salı ve Çarşamba günleri yaratıcılıklarını keşfetme fırsatı yakalıyor. Ayrıca, 18-55 yaş arası yetişkinler için düzenlenen Temel Tiyatro Kursu, haftanın dört günü, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri katılımcılarıyla buluşuyor. Kakalıç Sanat Akademisi’nde ise yetişkinler Pazartesi ve Salı günleri, yağlı boya resim kursları ile sanatseverlere yaratıcı bir alan sağlanırken, Perşembe günleri seramik kursu ile el becerilerini geliştirmek isteyenler kursta bir araya geliyor. Bu kurslar sayesinde katılımcılar hem sosyal bir ortamda vakit geçiriyor hem de sanatla iç içe bir deneyim yaşıyor.

Başkan Yıldız: “Kurslarımızı büyük bir titizlikle planladık”

Çiğli Belediyesi olarak, kültür kurslarını genişleterek her yaştan vatandaşa sanatsal ve kültürel becerilerini geliştirmelerine olanak tanımaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Başkan Yıldız, “Resim, bağlama, gitar, kaval, yaratıcı drama ve tiyatro kurslarımızla, çocuklardan yetişkinlere herkese hitap eden çeşitli programlar sunuyoruz. Kurslarımızın her biri, katılımcılarımıza profesyonel eğitmenler eşliğinde yeteneklerini geliştirme ve yeni hobiler edinme fırsatı sunmaktadır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sanata olan ilgilerini artırmak, onların yaratıcılıklarını desteklemek ve yetişkinlerimizin kültürel faaliyetlere katılımını sağlamak için bu kursları büyük bir titizlikle planladık. Çiğli Belediyesi olarak, toplumun her kesimine hitap eden bu kurslar sayesinde, vatandaşlarımızın sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Herkesi, bu güzel fırsatları değerlendirmeye ve kurslarımıza katılmaya davet ediyoruz” diye konuştu.