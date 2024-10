Çiğli Belediyesi ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, sahipsiz hayvanların korunması ve sahiplendirilmesi amacıyla önemli bir işbirliğine imza attı.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Hasan Karace, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi amacıyla bir protokol imzaladı. Protokol, sokak hayvanlarının güvenli ve sevgi dolu yuvalara kavuşmasını ve sahiplendirme ile ilgili bilinçlenmeyi hedefliyor.

Başkan Yıldız, hayvan sahiplenme ile ilgili önemli bir projeye imza atmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ve attığı en anlamlı imzanın bu olduğunu kaydetti. Yıldız, “Böyle bir projeyi kabul ettikleri için çok mutluyuz. Başkanımız Cenk Hasan Karace ve yönetimi, bu projeyi onaylayarak bizi çok sevindirdi. Her zaman can dostlarımızın yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sokak hayvanlarımızı barınaklarımızda ağırlarken de sahiplendirip yeni yuvalarına gönderirken de hep yanlarında oluyoruz ve olacağız. Umarım ki tüm can dostlarımız fabrikalarımız tarafından sahiplenilecek ve onlara güzel bir yuva sağlanacak. Can dostlarımız bizler için çok önemli” diye konuştu.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Hasan Karace de hayatı boyunca can dostları ile iç içe olduğunu ve sokak hayvanlarının doğru şartlarda sahiplendirilerek, ihtiyaçlarını karşılamasının bir insanlık görevi olduğunu vurguladı.

Başkan Karace, “Bu işbirliği ile sahipsiz hayvanların daha iyi koşullarda yaşamasını ve sahiplendirilmesini hedefliyoruz. Tüm sanayici arkadaşlarımız ile bu protokolü paylaşacağız. Çiğli Belediyesi ile el ele vererek böyle bir kampanya gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz. Bu imza can dostlarımızın geleceği için atılan önemli bir imza ve Başkanımız Onur Emrah Yıldız ile de her türlü iş birliğine açığız” dedi.