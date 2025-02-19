İzmir Çiğli Belediyesi, sporu toplumun her kesimi için erişilebilir kılmak amacıyla düzenlediği spor eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Çiğli’de sporun herkes için bir hak olduğunu vurgulayarak, çeşitli branşlardaki eğitimlerle her yaştan vatandaşa spor yapma imkanı sunduklarını belirtti.İZMİR (İGFA) - İzmir Çiğli Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürmesi için farklı yaş gruplarına yönelik geniş kapsamlı spor eğitimleri düzenliyor. Voleybol, futbol, taekwondo, basketbol, zumba, hareket eğitimi, yoga, reformer, masa tenisi, kick boks, jimnastik, tenis, satranç, akıl ve zeka oyunları gibi birçok branşta eğitimler devam ederken, 17-65 yaş arası kadınlara yönelik savunma eğitimi ve bireysel antrenman hizmeti de sunuluyor. Ayrıca, yaş alan vatandaşlar için özel pilates dersleri ve çalışan kadınlara yönelik gece pilatesi programları ile çalışan ve yaş alan kadınlar da unutulmuyor.

Dört farklı noktada spor imkanı

Çiğli’de spora erişimi kolaylaştırmak amacıyla eğitimler, Atatürk Spor Salonu, Harmandalı Spor Salonu, Pelikan Spor Salonu ve Flamingo Spor Salonu olmak üzere dört farklı merkezde gerçekleştiriliyor. Çiğli’nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen kurslara yoğun ilgi yaşanıyor.

Başkan Yıldız: “Çiğli’de sporu herkes için ulaşılabilir kılıyoruz”

Sporun sadece fiziksel sağlık değil, ruhsal ve sosyal gelişim açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Yıldız, şu ifadeleri kullandı; “Çiğli Belediyesi olarak her yaştan ve her kesimden vatandaşımıza spor yapma imkânı sunmaya devam ediyoruz. Onlarca branşta eğitimlerimiz sürüyor. 17-65 yaş arası kadınlar için savunma eğitimi, yaş alan vatandaşlarımız için pilates dersleri ve çalışan kadınlar için gece pilatesi programları ile sporu herkes için ulaşılabilir kılıyoruz. Amacımız, Çiğli’yi sporla daha sağlıklı ve mutlu bir kent haline getirmek. Tüm hemşehrilerimizi spor eğitimlerimize katılmaya davet ediyorum."