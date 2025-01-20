İzmir Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen “Nefes: Şiir ve Türkünün Buluşması” etkinliği, sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Şiirin derin anlamları ile türkülerin sıcacık ezgilerini bir araya getiren etkinlik, katılımcılardan yoğun ilgi gördü ve duygusal anlar yaşattı.İZMİR (İGFA) - Etkinlikte şair Üzeyir Tavuş’un yürekten gelen dizeleri, izleyicilerin duygularına dokundu. Bağlama üstadı Haydar Güneş Özçelik’in bağlaması eşliğinde seslendirdiği türküler de katılımcılara Anadolu’nun zengin müzik kültürünü hissettirdi. Şiir ve müziğin harmanlandığı bu özel akşam, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Başkan Onur Emrah Yıldız’dan Sanat Vurgusu

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, etkinliğe dair yaptığı açıklamada, sanatın ve kültürün toplumu bir araya getiren en güçlü bağlardan biri olduğunu vurguladı. Yıldız, “Şiirlerimizin dizeleri, duygularımızı derinleştirirken, türkülerimiz ruhumuza adeta bir terapi oldu. Bu etkinlik, edebiyat ve müziğin insanları bir araya getiren güçlü bir köprü olduğunu bir kez daha gösterdi. Birlikte hissetmek, birlikte üretmek ve bu güzellikleri paylaşmak bizim için çok kıymetliydi. Bu anlamlı akşamı bizlerle paylaşan tüm sanatçılarımıza ve değerli katılımcılarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Çiğli Belediyesi olarak sanat ve kültürü toplumun her kesimine ulaştırmaya devam edeceğiz ve bu tür etkinliklerle daha fazla insanı sanatla buluşturmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.