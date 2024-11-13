İzmir'de Çiğli Belediyesi, dar gelirli aileler ve öğrenciler için uygun fiyatlı dört çeşit yemek sunacak olan ilk Kent Lokantası’nı hizmete açtı. Kent Lokantası’nda ‘Askıda Yemek’ uygulaması da başladı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde Kent Lokantası kapılarını açtı.

Çiğli Belediyesi tarafından hayata geçirilen kent lokantası, özellikle öğrenciler ve dar gelirli aileler için kaliteli ve besleyici yemekleri uygun fiyatlarla sunuldu.

Artan yaşam maliyetleriyle mücadele eden vatandaşlar, bu projeyle günlük ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilecekler.

İLK YEMEK SERVİSİ BAŞKAN YILDIZ VE EŞİNDEN…

Çiğli halkının yoğun ilgi gösterdiği açılış töreninde, kent lokantasının menüsünde Mercimek Çorbası, Orman Kebabı, Pirinç Pilavı ve Cıcık yer aldı. Başkan Yıldız, eşi Gamze Yıldız ile beraber önce yemek dağıtımı yaptı ardından da Çiğlililer ile beraber yemek yiyerek onlarla sohbet etti.

Başkan Yıldız, yaptığı konuşmada dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

“Kent Lokantaları; azımızı çok yapabileceğimiz bir model, sosyal belediyeciliğin en önemli adımdır" diyen Başkan Yıldız, "Kötü yönetilen ekonomide en üzücü olan yoksulluğa terkedilmek ve en temel haklardan bir tanesi olan yeme, içme, barınma, eğitim gibi haklardan mahrum kalmaktır. Bu konuda biz CHP'li belediyeler yoksulluğun merhemi olmak için çaba sarf ediyor ve tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Kent Lokantaları, bir haksız rekabet girişimi değildir. Bu noktada aynı zamanda tüketici olan esnafımızın da bunu anladığını biliyorum.” diye konuştu.

ASKIDA YEMEK UYGULAMASI DA BAŞLADI

Öte yandan sosyal belediyecilik anlayışıyla dayanışma ağını büyüterek daha fazla ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşmak için Kent Lokantası’nda ‘Askıda Yemek’ uygulamasını da başlattıklarını kaydeden Yıldız, “Askıda yemek uygulaması ile burada inanıyorum ki büyük bir paylaşma ve dayanışma örneği sergileyeceğiz. Bir ekmeği ikiye böleceğiz ve onu çoğaltacağız. Önce bölüşüp, paylaşıp, dayanışacağız. Bizimle gücünü paylaşmak isteyenlerin olduğunu biliyoruz ve bu uygulama ile varımızı bölüşmek istiyoruz” dedi.