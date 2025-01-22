İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, doğuştan sol kolu olmayan 10 yaşındaki paralimpik yüzücü Miray Korkmaz ile bir araya geldi. Başkan Tugay, başarılı yüzücüye İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesine katılmasını teklif etti.İZMİR (İGFA) - İzmir’in Menemen ilçesinde yaşayan ve doğuştan sol kolu olmayan 10 yaşındaki Miray Korkmaz, yüzmedeki başarılarıyla adından söz ettiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, mücadelesi ve azmi ile dikkatleri üzerine çeken başarılı sporcu Miray Korkmaz, annesi Nihal Korkmaz ve antrenörü Mehmet Onur Erküçük ile makamında bir araya geldi.

Hem okuldaki hem de spordaki başarılarını anlatan paralimpik yüzücü, hedefinin dünya şampiyonası olduğunu söyledi. Başkan Tugay’dan azimli sporcuya destek sözü geldi. Düzenli antrenman yapması ve yeni madalyalar kazanması için Korkmaz’a destek olacaklarını belirten Başkan Tugay, başarılı yüzücüye İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesine katılması için teklifte bulundu.

“MİRAY’I DESTEKLEMEK GÖREVİMİZ”

Başkan Tugay, Miray Korkmaz’ın dünya şampiyonu olacağına inandığını belirterek “Belediye olarak amacımız, başarılı ve yetenekli sporcuları desteklemek. Miray’ı desteklemek de görevimiz. Miray inşallah İzmir adına şampiyon olan bir gencimiz olsun. Bizim sporcumuz olacaksa, antrenmanlara geliş ve gidişi de dahil her konuda özen gösterelim, tam destek olalım” dedi.

Miray Korkmaz’ın her zaman yanında olacaklarını vurgulayan Başkan Tugay, “Seninle gurur duyuyoruz. Mutlu olman için elimizden ne geliyorsa yapalım isteriz. Bize düşen hangi konu olursa her zaman hazırız” diye konuştu. Başkan Tugay, anne Nihal Korkmaz’a ise “Miray, destek olunmayı fazlasıyla hak eden bir çocuk, özel biri. Biz çok mutlu olarak, gurur duyarak destek olacağız. İnşallah başarılarını göreceğiz” dedi. Ziyarette, Başkan Tugay tarafından Miray Korkmaz’a yüzücü şnorkelinin de içinde bulunduğu hediye paketi verildi.

Antrenör Mehmet Onur Erküçük ise Miray Korkmaz’ın havuz imkânı oldukça haftanın üç günü antrenman yaptığını, herhangi bir spor kulübü ile değil, ferdi olarak çalıştığını anlattı. Anne Nihal Korkmaz da kızının antrenman yapmaya ve desteklenmeye ihtiyacı olduğunu belirterek Başkan Tugay’a teşekkür etti. Ziyarette, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Anıl Kaçar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Tugay da yer aldı.