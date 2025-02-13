İzmir Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin önemli gider kalemlerinden biri olan toplu ulaşım masraflarını hafifletmek amacıyla Öğrenci Abonman Kartı uygulamasını hayata geçirme kararı aldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat ayı olağan meclis toplantısında kabul edilen karar kapsamında 1 Mart’tan itibaren başlayacak yeni sistemle birlikte öğrencilerin toplu ulaşım masrafı yaklaşık yüzde 50 daha azalacak.

Başkan Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesinin ardından 90 dakika ücretsiz aktarma sistemini geri getiren, üniversiteler ve öğrenci yurtları arasında daha hızlı ve kolay toplu ulaşımı sağlama hedefiyle beş ekspres ESHOT otobüs hattını devreye alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Öğrenci Abonman Kartı uygulamasını da 1 Mart’ta başlatma kararı aldı.

AYLIK 480 TL'YE 100 BİNİŞ HAKKI

İzmir’de öğrenim gören öğrencilerin aylık yalnızca 480 TL’ye 100 biniş hakkı elde edeceği yeni sistem Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat ayı olağan meclis toplantısında kabul edildi. Böylece 8,58 TL olan tek biniş ücreti, abonman kullanan öğrenciler için 4,80 TL’ye düşecek. Bu da gençlerin ulaşım masraflarında yaklaşık yüzde 50 tasarruf etmesini sağlayacak.

NASIL KULLANILACAK?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) onaylanan Öğrenci Abonman Kartı, mevcut İzmirim Kart sistemine entegre çalışacak.

Öğrenciler, İzmirim Kart mobil uygulamasını kullanarak abonman yüklemesi yaparak avantajlı ulaşım imkanından yararlanabilecek. Kullanılmayan biniş hakları bir sonraki aya devredilemeyecek.