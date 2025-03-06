İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün Mart fikstürü belli oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, mart ayında düzenlenecek ulusal ve uluslararası turnuvalarda 107’si 18 yaş altı olmak üzere toplam 240 sporcu ve 26 antrenör ile yer alacak. Masa tenisinden, atletizme, tekvandodan, duatlona, judodan, buz patenine 13 farklı branşta İzmir'i temsil edecek sporcular, takım sporlarında ise 10’u Süper Lig müsabakası olmak üzere toplam 32 maça çıkacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın spor kenti İzmir hedefi doğrultusunda altyapıdan yetişen genç ve yetenekli sporcular geleceğe hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, mart ayı içerisinde 11 farklı kentte toplam 266 sporcu ve antrenörüyle puan, kupa ve madalya mücadelesi verecek.

JUDODA AVRUPA ZAMANI

İzmir Büyükşehir’in 10 milli judocusu, mart ayında düzenlenecek iki önemli uluslararası şampiyonada tatamiye çıkacak. 8-9 Mart tarihlerinde Karadağ’da gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Kupası ile aynı tarihlerde Antalya’da düzenlenecek Ümitler Nazım Canca Avrupa Kupası’nda mücadele edecek İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları ay yıldızlı formayla ülkemizi temsil edecek. Gençler Türkiye Judo Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Sema Mete, Bosna Hersek’te düzenlenen Gençler Judo Avrupa Kupası’ndan bronz madalyayla dönen Ceyda Vatansever, Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda üçüncülük kürsüsüne çıkan Soner Kumtaş ve Musa Şimşek, Karadağ’da düzenlenecek Büyükler Avrupa Kupası’nda milli takımımızla birlikte tatamiye çıkacak.

DUATLON NEFES KESECEK

Türkiye Triatlon Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek 2025 İzmir Duatlonu, 15-16 Mart tarihlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Sasalı’da gerçekleştirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün 15 triatleti ile katılacağı İzmir Duatlon’u, koşu, bisiklet, koşu etaplarından oluşacak. Yarış başvuruları için son tarih 9 Mart Pazar. Ayrıca 8 Mart’ta Buca Sosyal Yaşam Kampüsü’nde Milli Takım triatlon testleri yapılacak. Sporseverler yarış ve test başvurularını TTF üye portalı üzerinden yapılabilecek.

BASKETBOLDA PARKE ZAMANI

İzmir Yerel Ligi'ni şampiyon tamamlayan erkek basketbol takımı, beş sezon önce veda ettiği Türkiye Basketbol 2. Ligi’ne yeniden yükselmek hedefinde. İlk maçında Çiftlikköy Belediyesi ile Yalova’da karşılaşacak İzmir Büyükşehir, 15 Mart Cumartesi günü Celal Atik Spor Salonu’nda İstanbul ekibi Suadiye Basketbol Kulübü’nü konuk edecek. Saat 14.00’te başlayacak karşılaşma, maç öncesi ve devre arası etkinlikleriyle şenlik havasında geçecek. Mavi beyazlı takım 19 Mart’ta Sakarya Serdivan Belediyesi, 23 Mart’ta İstanbul Bayrampaşa Belediyesi deplasmanlarıyla ile mart ayı fikstürünü tamamlayacak. İzmir Basketbol Yerel A Ligi’ni üçüncü sırada tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi U-16 kız basketbol takımı, Isparta’da düzenlenecek Anadolu Şampiyonası’nda, U-18 kız basketbol takımı ise Manisa’da düzenlenecek Bölge Şampiyonası’nda bir üst şampiyonaya katılabilme mücadelesi verecek.

KADIN VOLEYBOL TAKIMI SEZONU AÇIYOR

Yeni sezonda Kadınlar Voleybol Bölgesel Ligi'nde yer alacak olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 10 Mart’ta deplasmanda Urla Belediyesi karşısında açılışı yapacak. Statü gereği tüm iç saha maçlarını Bornova’da yer alan Vali Hüseyin Öğütçen Spor Salonu’nda oynayacak mavi beyazlılar, 13 Mart’ta Venüs SK, 15 Mart’ta ise Dalton Koleji ile karşılaşacak.

HENTBOLDA KRİTİK MAÇLAR

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nin son hafta maçında 16 Mart Pazar günü deplasmanda lider Armada Praxis Yalıkavak ile karşılaşacak İzmir Büyükşehir Belediyesi kadın hentbol takımı normal sezonu ilk altı içinde tamamlayarak Avrupa Kupalarına katılacak takımları belirleyecek play-off etabı için avantaj yakalamak peşinde. Hentbol erkek takımı ise Mart ayı sonunda tamamlanacak Süper Lig’in son haftalarında çok kritik üç karşılaşma oynayacak. 7 Mart Cuma günü saat 16.00’da bir basamak üstünde yer alan Rize Belediyesi’ni Celal Atik Spor Salonu’nda konuk edecek takım, 24 Mart’ta Ankara temsilcisi Spor Toto ile deplasmanda karşılaştıktan sonra, içerde karşılaşacağı Depsaş Enerji maçı ile sezonu tamamlayacak.

AMPUTE FUTBOLDA İKİNCİ YARI BAŞLADI

Süper Lig’in ikinci yarısına 2 Mart’ta oynadığı Gebze Belediyesi karşılaşmasıyla start veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ampute futbol takımı, Mart ayında sırasıyla ODTÜ Teknokent (D), Şişli Yeditepe Engelliler S.K. ve Alves Kablo Ampute (D) ile mücadele edecek.

SUTOPUNDA YOĞUN MESAİ

Challenger Cup’ta ikinci Avrupa şampiyonluğuna ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi kadın sutopu takımı, ligde de namağlup ilerliyor. Mavi beyazlılar kupa finalinde mağlup ettiği Galatasaray Zena ile 14-16 Mart tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek altın grup lig müsabakasında bir kez daha karşılaşacak. Mart ayında U-14, U-18 ve U-20 erkek sutopu takımları ile finallere kalma mücadelesini sürdürecek İzmir Büyükşehir Belediyesi, U-18 kadın sutopu takımının da yer aldığı grup müsabakalarına ev sahipliği yapacak. Celal Atik Spor Salonu Yüzme Havuzu’nda düzenlenecek maçlar 8-9 Mart tarihlerinde oynanacak.

BUZ PATENİNDE TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HEDEFLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi buz pateni takımı, 28 kulüpten 164 sporcunun katılımıyla 6-9 Mart tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Ümitler Türkiye Şampiyonası’nda, tamamı 14 yaş altı 13 sporcusu ile mücadele edecek. Ocak ayında Âşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilen II. Bölge Yarışması’nda 7 madalya kazanan genç sporcular, bu organizasyonda da kürsüye çıkmayı hedefliyor.