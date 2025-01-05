İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla Türkiye’ye örnek oldu. Büyükşehir belediyeleri arasında ilk Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı İzmir’de kurulurken, son bir yılda bin 200 hayvan sahiplendirildi. 25 bin hayvan kısırlaştırıldı, aşı, acil müdahale ve tedavi hizmeti verilerek sağlığına kavuşturuldu. Sahipsiz Köpek Popülasyonu Yönetimi İzmir Eylem Planı’nı devreye alan belediye, bu çalışmasıyla Dünya Sağlık Örgütü’nün de dikkatini çekti.İZMİR (İGFA) - Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında pek çok ilke de imza attı. Büyükşehir belediyeleri arasında ilk Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı İzmir’de kuruldu. İzmir’in ardından merkezi idari de adım attı ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla büyükşehir belediyelerinde Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı kurulması zorunlu hale getirildi. Daire Başkanlığı’nın kurulmasının hemen ardından Sahipsiz Köpek Popülasyonu Yönetimi İzmir Eylem Planı devreye alındı. Tahminlere dayalı rakamlar yerine, bilimsel ve gerçekçi bir çalışma başlatılarak ilk kez sokak hayvanlarının sayıldığı İzmir, bu alanda da Türkiye’ye de örnek oldu. Türkiye’de ilgiyle takip edilen Sahipsiz Köpek Popülasyonu Yönetimi İzmir Eylem Planı, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) de dikkatini çekti. Planı inceleyen DSÖ’nün, çalışmayı örnek olarak yayımlayacağı bildirildi.

2024’te 1200 sahiplendirme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaptığı etkili çalışmalar sayesinde 2024 yılı içerisinde bakımevlerinde bulunan bin 200 hayvan sahiplendirdi. 25 bin hayvana, acil müdahale ve tedavi hizmeti verildi. 10 bin köpek, 15 bin kedi olmak üzere 25 bin sokak hayvanı kısırlaştırıldı. 25 binin üzerinde sokak hayvanı kuduza karşı aşılandı, paraziter tedavileri yapıldı.

Kısırlaştırma ücretsiz

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile yavruyken bakımevlerinden sahiplendirilen hayvanların ergenlik çağına geldiğinde Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki birimlerde kısırlaştırma ve kuduz aşısı ile parazit ilaçlarının yapılmasını ücretsiz hale getirdi. Türkiye’ye örnek olan ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği maddeleri arasına da giren düzenleme ile yurttaşların hayvan sahiplenmesinin önündeki en önemli sorunlardan biri kalkmış oldu.

“Türkiye’de yeni bir yol haritası çizildi”

Veteriner İşleri Şube Müdürü Sinan Okçuoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanlığı’nın önemine dikkat çekerek, yapılan çalışmaları anlattı. Hükümetin daire başkanlığı kurulmasını zorunlu kılmasının, Türkiye’de yeni bir yol haritasını şekillendirdiğini ifade eden Okçuoğlu, “Hem halk sağlığı, hem hayvan sağlığı ve refahı hem de tek sağlık açısından artık yeni bir yol belirlenmiş durumda. Biz bu konuda öncü olmaktan dolayı mutluyuz” dedi. Sokak hayvanları sayımlarını sürdürdüklerini anımsatan Sinan Okçuoğlu, “Gördük ki İzmir olarak çok yol almışız. Yüzde 70’in üzerinde köpek popülasyonunu kısırlaştırarak, üremeleri kontrol altına aldık” diye konuştu.

“Bakımevlerinde bin 100 civarında hayvanı misafir ediyoruz”

Hayvan bakımevlerine yönelik de bilgi veren Veteriner İşleri Şube Müdürü Sinan Okçuoğlu, şunları söyledi: “İzmir metropolde Seyrek Hayvan Hastanesi ve Bakımevi Kompleksi, PAKO Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü, Işıkkent Köpek Bakımevi, Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniği’nde acil müdahale ekibi bulunuyor. Metropol dışında 4 ilçe belediyesinde birimlerimiz mevcut. Bakımevlerinin kapasitesi 3 bin 500. Şu an bakımevlerinde bin 100 civarında hayvanı misafir ediyoruz. Eğer sahiplendirme çalışmalarını titizlikle yürütmeseydik, şu anda barınaklarda misafir ettiğimiz hayvan sayısı yaklaşık 2 bin 500 civarında olacaktı. Bu rakam sahiplendirme çalışmalarının önemini de ortaya koyuyor. Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı’nın kurulması sadece İzmir için değil, dünyanın biyolojik çeşitliliğini koruyabilmek açısından da önemli. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Yurttaşlardan da isteğimiz bakımevlerinde bulunan misafirlerimize evlerinin kapılarını açması. İzmirlilerin bu canlıları sahiplenerek onların hayatlarına dokunmalarını bekliyoruz” dedi.

Yaban hayatının korunmasına büyük katkı

Yaban hayatının korunması için de önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Veteriner İşleri Şube Müdürü Sinan Okçuoğlu, “Akdeniz Foklarının dünya genelinde nüfusu yaklaşık 800 olarak tahmin ediliyor. Nesli ciddi anlamda tükenme tehlikesi ile karşı karşıya. Biz de bunun bilincinde olarak kıyıya vuran hasta bir Akdeniz fokuna müdahale ettik ve rehabilitasyonunu sağladık. Sağlığına kavuştuktan sonra doğal yaşam alanına bıraktık. Daire Başkanlığı olarak sadece İzmir değil dünyaya da katkı sunan bir yapı kurduk. Yine caretta carettalar için de önemli çalışmalarımız var. Bunlar çok özel canlılar. Denizden kıyıya vuran bu hayvanlardan hasta olanları alıp, acil müdahalelerini yapıyoruz. Nesli tükenme tehlikesi altında olan, dünyadaki nadir canlılara kaliteli bir yaşam sunmak için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.