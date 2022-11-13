İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal destekleri köylünün köyünde kalmasını sağlarken, Büyükşehir’in verdiği 3 koyuna bakarak sürüsündeki hayvan sayısını 48’e kadar çıkaraan Beydağlı üretici Fatma Çetindağ, “Eğer koyunlar olmasaydı, köyümü terk edip bu yaşımda farklı işlerde çalışmak zorunda kalacaktım” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal destekleri köylünün köyünde kalmasını sağlarken, Büyükşehir’in verdiği 3 koyuna bakarak sürüsündeki hayvan sayısını 48’e kadar çıkaraan Beydağlı üretici Fatma Çetindağ, “Eğer koyunlar olmasaydı, köyümü terk edip bu yaşımda farklı işlerde çalışmak zorunda kalacaktım” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ’Başka Bir Tarım Mümkün’ vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar, üreticinin hayatını kolaylaştırıyor. Son yıllarda etkisini daha da hissettiren kuraklıkla mücadele amacıyla, beslenmesi için aşırı su tüketen silajlık mısıra bağımlı olan büyükbaş yetiştiriciliği yerine Büyükşehir, küçükbaş hayvancılığı destekliyor. Bu amaçla da çiftçilere damızlık koyun ve keçi dağıtılıyor.

Beydağlı üretici Fatma Çetindağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği 3 koyundan 48 koyunluk sürü elde etti. Palamutçuk köyünde yaşayan Çetindağ, "Koyun aldığım ve baktığım için çok memnunum. Eğer koyunlar olmasaydı, köyümü terk edip bu yaşımda farklı işlerde çalışmak zorunda kalacaktım. Şimdi halimden çok memnunum. Koyunlarımı satmam. Onlar bana bakıyor, ben onlara” dedi.

Başkan Soyer’e destek teşekkürü

Koyunları daha da çoğaltacağını anlatan 3 çocuk annesi Fatma Çetindağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e üreticiye verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Allah, Tunç Başkanın gönlüne göre versin. Tunç Başkandan çok memnunuz. Allah başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

13 binden fazla küçükbaş dağıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi kırsalda ve dağ köylerinde hayvancılığı desteklemek için Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Dikili, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde 462’si kadın 3 bin 339 üreticiye toplam 13 bin 30 küçükbaş hayvan dağıttı.