İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde; Progen ana sponsorluğunda Orion Fuarcılık tarafından bu yıl 20’nci kez düzenlenen AGROEXPO-Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı.İZMİR (İGFA) - Türkiye'nin en büyüğü olan, Avrupa'nın ise dört büyük tarım ve hayvancılık fuarı arasında yer alan AGROEXPO, Fuar İzmir'de 8 Şubat’a kadar yerli ve yabancı konuklarını ağırlayacak. 90 ülkeden katılımcının ve bini aşkın firmanın katıldığı fuarda İzmir Büyükşehir Belediyesi de tarım ve hayvancılık alanında yürüttüğü çalışmaları anlatıyor. 2024 yılında 49 bini aşkın üreticiye 250 milyon liradan fazla destek veren Büyükşehir Belediyesi’nin üreticilere yönelik hayata geçireceği yeni projeler de stantta tanıtılıyor.

Neler var?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın kent genelinde yaptığı çalışmaların tanıtıldığı stant, Fuar İzmir A Holü’nde yer alıyor. Stantta; Mahalle Bostanları, Üretici Pazarları, Can Yücel Tohum Merkezi, üreticiye verilen destekler ve hayata geçirilmesi planlanan Çiftçimiz uygulaması ziyaretçilere anlatılıyor.

Mahalle bostanları sayesinde pazara gitmiyorlar

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Olya Deniz Ergüçlü, Kadifekale, Buca Mustafa Kemal Mahallesi ve Bornova Meriç Yaşayan Parkı’nda yer alan mahalle bostanlarının bölgede yaşayan kadınlar için önemine değindi. Ergüçlü, yetiştirdikleri ürünlerle kadınların hem ev ekonomilerine destek olduklarını hem de sosyalleştiklerini belirtti.

Çiftçi önceden bilgilendirilecek

Stantta üreticiler için tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemleri ile bilgi veren Derya Cansoy ise yeni hayata geçirecekleri Çiftçimiz uygulaması ile ilgili de şu bilgileri verdi:

“Tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemlerinin amacı, özel durumları üreticiye önceden bildirmek ve gerekli önlemleri almalarını sağlamak. Herhangi bir problemle karşılaşmadan önce mesaj yoluyla bilgilendirme yapılıyor. Hastalık ve zararlılarla ilgili zamanlama planlaması yapılmasını sağlayan bir sistem. İzmir genelinde farklı ilçelerde 14 cihaz üzerinden bilgi alıp bilgisayarlardan cep telefonlarına mesaj gönderiyoruz. Çiftçimiz uygulamasında ise üreticiler cep telefonlarına indirecekleri uygulamaya arazilerini kaydedecekler. Uygulamada hava durumu, fiyatlarla ilgili bilgilendirmeler, mühendise sor bölümü yer alacak. Ayrıca satış pazarlama gibi birçok destek sağlanacak.”

16 bin kişiye eğitim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın standında Can Yücel Tohum Merkezi ile ilgili detaylı bilgi almak da mümkün. Merkezde yürütülen çalışmalar konusunda bilgi veren Işıl Eylül Adıgüzel, “Merkezimizde her yaştan yurttaşımıza eğitim veriyoruz. Bugüne kadar 16 bin kişiye eğitim verdik. Özellikle öğrencilerimizi üretime dahil ederek emek vermenin ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz” şeklinde konuştu.