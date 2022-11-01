Evde bakım hizmetini 30 ilçeye yayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, Kemalpaşa ve Bayraklı’nın ardından Tire’de de Evde Bakım Hizmet Birimi açacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ilçede kurulacak hizmet birimi için protokol imzaladı.

Evde bakım hizmetini 30 ilçeye yayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, Kemalpaşa ve Bayraklı’nın ardından Tire’de de Evde Bakım Hizmet Birimi açacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ilçede kurulacak hizmet birimi için protokol imzaladı.

Yaşlı, hasta ve engellilere verdiği evde bakım hizmetini 30 ilçeye yayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, hizmet birimlerine yenilerini ekliyor. Kemalpaşa ve Bayraklı’nın ardından Tire Evde Bakım Hizmet Birimi için de harekete geçildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Tire’de kurulacak evde bakım birimi için iş birliği protokolü imzaladı. Kemalpaşa Belediyesi ile ortak yürütülen çalışma doğrultusunda, ilk evde bakım hizmet birimini Kemalpaşa Armutlu’da kurduklarını hatırlatan Başkan Tunç Soyer, “Ekim ayında Bayraklı’da ikinci hizmet birimimizi de açtık. Evde bakım hizmet birimimizden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Vatandaşımız bu hizmetten oldukça memnun. Önümüzdeki günlerde Ödemiş’te, yıl sonunda ise Karaburun’da hizmet vereceğiz. ’Kimsesizlerin Kimsesi’ projesiyle hem sağlık hem de sosyal anlamda vatandaşlarımıza destek olmayı sürdüreceğiz. Tiremize şimdiden bu güzel hizmet hayırlı olsun” dedi.

Evde Bakım Hizmet Birimi; doktor, hemşire, acil tıp teknisyeni, sosyal hizmetler uzmanı, psikolog, diyetisyen, diş hekimi ve fizyoterapistten oluşuyor. Detaylı bilgi 293 80 20 numaralı telefon hattından bilgi alınabiliyor.