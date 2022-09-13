İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna 5 milyon 150 bin liralık nakdi destek verdi. Destek çekini Federasyon Başkanı Efkan Muhtar’a teslim eden Başkan Tunç Soyer, “Elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz, gücümüzü sonuna kadar zorlayacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna 5 milyon 150 bin liralık nakdi destek verdi. Destek çekini Federasyon Başkanı Efkan Muhtar’a teslim eden Başkan Tunç Soyer, “Elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz, gücümüzü sonuna kadar zorlayacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı Eylül ayı içinde İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu çatısı altında bulunan 257 spor kulübüne oynadıkları ligde ve altyapıda faaliyet gösterdikleri kategori sayısına göre toplam 5 milyon 150 bin liralık nakdi yardım sağladı. Göreve geldiğinden bu yana amatör kulüplere desteğini artırarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Amatör Kulüpler Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar’ı makamında ağırladı. Ziyarete İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, federasyona bağlı birlik başkanları katıldı.

Başkan Tunç Soyer, “Sizler toplumun sağlığının güvencesisiniz. Benim gözümde hepiniz kahramansınız. Kimse size maaş vermiyor, madalya takmıyor. İşinizden fedakarlık ederek gençlere sahip çıkıyorsunuz. Bizim gözümüzde çok kıymetlisiniz. Aklımızda, fikrimizde ve vicdanımızda yeriniz çok büyük. Elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz, gücümüzü sonuna kadar zorlayacağız. Hiç merak etmeyin, en az sizin kadar yaptığınız işe saygı duyan bir başkanınız ve Büyükşehir Belediyesi var. İçiniz rahat olsun, sonuna kadar yanınızdayız. Bu memlekete sporu yayacak olan amatör kulüplerdir. O yüzden bu hikaye değişecek, şimdi biraz daha sabır” dedi.

İzmir Amatör Kulüpler Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar ise “İzmir’e olan sevginizi gerçekten görüyoruz. Bir baba edasıyla bizlere sahip çıktınız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Son 3 yılda destek arttırıldı

Son 3 yılda amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi olarak toplam 4 milyon 250 bin liralık yardım yapıldı. Bu son destekle amatör kulüplere son 3 yılda toplam 9 milyon 400 bin liralık kaynak aktarılmış oldu. Son 3 yılda aynı zamanda İzmir genelinde 22 halı saha yapılarak veya zemini yenilenerek amatör spor kulüplerinin kullanımına açıldı. Bunun için de 16 milyon liranın üzerinde kaynak ayrıldı. Bu tesislerden Behçet Uz Sahası, Balçova Atatürk Stadyumu, Çiğli Atatürk Stadyumu, Gaziemir İlçe Stadyumu, Yeşilyurt Futbol Tesisleri ve Karşıyaka Hasan Türker Tesisleri nizami ölçülerde olup Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından hem maç hem de antrenman için çok yoğun bir şekilde kullanılıyor.