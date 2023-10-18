Su Topu Kadınlar 1. Ligi’nde şampiyon olarak Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Topu Kadın Takımı, Çekya’nın ev sahipliğinde yapılacak LEN Challenger Cup’ta, Portekiz’den Sport Lisboa Benfica, Çekya’dan AJF Strakonice ve İsveç’ten Jarfalla takımlarıyla mücadele edecek.

Son iki sezonun lig şampiyonu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Topu Kadın Takımı, tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları’nda yer alacak. Kadrosunun büyük bir bölümü İzmirli sporculardan oluşan ekip, kadrosuna Avustralyalı olimpiyat sporcusu Madelein Kate Steere’yi katmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 20 Ekim Cuma saat 17.00’de Portekiz’den Sport Lisboa Benfica, 21 Ekim Cumartesi saat 19.00’da İsveç’ten Jarfalla ve 22 Ekim Pazar günü saat 09.30’da ise Çekya’dan AJF Strakonice ile karşılaşacak.

Hüseyin Egeli: "Adım adım ilerliyoruz"

LEN Challanger Cup’ta adım adım ilerleyeceklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Külübü Başkanı Hüseyin Egeli, “Çekya’da birbirinden önemli maçlara çıkacağız. Öncelikli hedefimiz ilk iki içerisinde olmak. Bunu başaracak güce ve kadroya sahibiz. Bunu başararak, Avrupa’nın ilk altı takımı içerisinde olmayı hedefliyoruz. Takımımıza sonuna kadar güveniyoruz” dedi.

Çok çalışarak İzmir’i en iyi şekilde temsil edeceklerini söyleyen Takım Antrenörü Evangelos Pateros, genç ve tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım oldukları ve başarılarının sırrının ise istikrarlı kadroya sahip olduklarını dile getirdi. Pateros, ilk hedeflerinin Çekya’da iyi sonuçlar alarak İzmir’e dönmek olduğunu sözlerine ekledi.