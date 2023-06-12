İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin haziran ayı olağan meclis oturumunda AK Partili ve Cumhuriyet Halk Partili (CHP) meclis üyeleri arasında ‘bavul’ gerginliği yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin haziran ayı olağan meclis oturumunda kürsüye bavulla çıkan ve bavulda yer alan malzemeleri çıkaran AK Partili Meclis Üyesi Yusuf Demircioğlu, “Size hediye getirdik. Patates soğan defalarca hediye ettiniz, ben de bunları hediye ediyorum. Valizin içinde büyüteç var hala seçim sonucunu görmeyenler için. Hala ben görmedim, duymadım, sonuçları hazmedemedim diyenler için soda var, hazımsızlığa iyi gelir” diye konuştu.

Demircilioğlu’nun bu sözlerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu zabıtalardan valizi dışarı çıkarmalarını istedi. Zabıtaların valizi dışarı çıkarmasına engel olan AK Partili meclis üyeleri ve CHP’li meclis üyeleri arasında gerginlik yaşandı. Bu sırada CHP’li bir meclis üyesi dengesini kaybederek yere düştü. Diğer meclis üyelerinin araya girmesiyle gerginlik yatıştırıldı ve kalan bölümde meclis oturumuna devam edildi.