İzmir'de Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi ve Birlik ve Dayanışma Bahçeleri İzmir Toprak Ana Grubu iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, kompost gübre eğitimi verildi ve atalık tohum dağıtımı gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Ziraat Mühendisi Mehmet Pakkaner tarafından verilen Johnson Su Kompost Bioreaktörü Eğitimi, kompost gübre yapımında farklı ve verimli bir yöntemi tanıttı. Eğitimin ardından katılımcılar, toprağın verimini artıran bu yeni kompost yöntemi hakkında detaylı bilgi edinerek kendi üretim süreçlerine nasıl dahil edebileceklerini öğrendi.

4 BİN PAKET ATALIK TOHUM DAĞITILDI

Geçtiğimiz hafta açılan Bornova Belediyesi Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi’nde düzenlenen eğitim sonunda yerel tarımın sürdürülebilirliği ve biyoçeşitliliğin korunması adına 4 bin paket atalık tohum vatandaşlara dağıtıldı. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, tohum topları hazırlanarak doğaya bırakıldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, iklim krizine karşı yerel tarımın ve doğa dostu uygulamaların önemine vurgu yaptı.

Başkan Eşki, "Toprağımıza sahip çıkmak, doğayla uyumlu üretim yapmak en büyük sorumluluklarımızdan biri. Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi ve bu tür eğitimlerle hem çiftçimizi hem de kent sakinlerimizi bilinçlendirerek, sürdürülebilir tarımı Bornova’nın merkezine yerleştiriyoruz. Atalık tohumlarımızı çoğaltarak geleceğimizi toprakta yeşertmeye devam edeceğiz"