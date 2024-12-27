İzmir Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Yılbaşı Hediyelik Günleri”, üretici kadınların el emeği ürünlerini sergilediği stantlarla vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Başkan Ömer Eşki, eşi Beste Eşki ile birlikte etkinliği ziyaret ederek kadınlarla sohbet etti ve alışveriş yaptı. Başkan Eşki, kadın emeğini desteklemenin yerel ekonomi ve toplumsal dayanışma için önemini vurguladı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Yılbaşı Hediyelik Günleri” büyük bir coşkuyla başladı. Ana Hizmet Binası önünde kurulan stantlar, yılbaşı heyecanını paylaşmak isteyen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eşi Beste Eşki ile birlikte stantları ziyaret ederek alışveriş yaptı ve üretici kadınlarla sohbet etti.

Başkan Eşki: “Kadınlar emekleriyle geleceği şekillendiriyor”

Başkan Eşki, “Kadınların üretime katılması ve emeklerinin değer bulması bizim öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bornova’da kadın emeğini destekleyen projelerimizle, yerel ekonomiye ve toplumsal dayanışmaya katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Bu tür etkinlikler sadece kadınlarımızın ekonomik bağımsızlığına değil, kent kültürümüzün zenginleşmesine de büyük katkı sağlıyor,” dedi.

Üç gün açık kalacak

Üç gün boyunca açık kalacak organizasyonda, kooperatif üyesi kadınlar takıdan çantaya, aksesuardan oyuncağa kadar pek çok el emeği göz nuru ürünü ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.