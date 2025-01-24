İzmir'in Bornova ilçesinde Belediye Başkanı Ömer Eşki, kent bostanlarından hayvancılığa yeni proje müjdeleri sıraladı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerini ağırlayarak tarım ve hayvancılık alanındaki projelerini anlattı. İlkini Pınarbaşı’nda hayata geçirdikleri kent bostanlarının sayısını beşe çıkarmayı hedeflediklerini belirten Eşki, üreticilere hayvan desteği vereceklerini kırsal mahallelerdeki belediye arazilerinin tarımsal işbirliği ile değerlendirileceğini ifade etti.

Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yönetimi, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’yi ziyaret ederek tarıma verdiği destekler için teşekkürlerini sundu. Kooperatif Başkanı Göksel Eralp, Başkan Eşki ile işbirliklerini geliştirmek istediklerini vurguladı. Ziyarette, kırsal mahalle muhtarları ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Başkan Eşki, İlkini Pınarbaşı’nda hayata geçirdikleri kent bostanlarının sayısını beşe çıkarma hedeflerini açıklayan Eşki, özellikle kadın üreticilerin projelere yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

KIRSAL MAHALLELERDE TAVUK VE KEÇİ DAĞITILACAK

Yerel üreticinin desteklenmesi için yürütülen çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Eşki, kırsal mahallelerde hayvancılık alanında üreticilere yönelik projelerin hazır olduğunu belirterek, “İlk etapta 1.000 tavuk ve 300 keçiyi yerel üreticilerle buluşturacağız. Ayrıca Bornova Belediyesi’ne ait kırsal arazileri de tarımsal işbirliği ile değerlendirmek istiyoruz” dedi.

KADINLARIN EMEĞİ İLE BÜYÜYEN KENT BOSTANLARI

Başkan Eşki, özellikle kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer almasını hedefleyen kent bostanlarının Bornova’nın dört bir yanında yaygınlaştırılacağını ifade etti. Eşki, “Kent bostanları, yalnızca üretimi değil, dayanışmayı da artırıyor. Kadın üreticilerin emekleri sayesinde Bornova’nın bereketi büyüyor” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan Eşki’ye, Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün ürettiği fidelerden elde edilen kışlık sebzelerden oluşan bir ürün sepeti hediye edildi. Başkan Eşki, bu ürünlerin yerel üreticilerin katkılarıyla üretildiğini belirterek, tarımsal kalkınma için dayanışmanın önemine dikkat çekti.