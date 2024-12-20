İzmir Bornova Belediyesi, yeni yıl heyecanını Bornovalılarla paylaşmak için Küçükpark’ta özel bir konser düzenledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları’nda görev yapan müzik eğitmenlerinden oluşan ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin öncülüğünde kurulan Grup Bournabat ve Grup İlyada, sahne performanslarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği konser, geniş bir repertuarla keyifli anlara sahne oldu. Eşi Beste Eşki ve kızı Asya Tuna ile birlikte konsere katılarak vatandaşların yeni yıl sevincine ortak olan Başkan Ömer Eşki, “Bornova’yı bir kültür ve sanat kenti yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Bu tür etkinlikler, hemşehrilerimizle aynı coşkuyu paylaşmak için harika bir fırsat. Yeni yılda da sanat ve kültür projelerimizle Bornovalılara dokunmaya devam edeceğiz” dedi.

Sanatın Ritmi: Grup Bournabat ve Grup İlyada

Grup Bournabat ve Grup İlyada, Türk halk müziğinden caz ve klasik eserlere kadar uzanan geniş bir yelpazede performans sergiledi. Grup Bournabat’ın solisti ve piyanisti Şafak Kıran, bağlamada Hasan Başkaya, gitarda Sinan Kurşun, ritimde Osman Yardım ve Şenol Ağrıdağ ile sahne aldı. Grup İlyada ise solist Ece İstek, flüt ve bağlamada Erkan Çabuk, ritimde Şenol Ağrıdağ, gitarda Sinan Kurşun ve piyanoda Seçil Saykan’ın etkileyici performanslarına sahne oldu.

Mutfak Atölyesi’nden ikramlar

Etkinliğe katılan vatandaşlara, Bornova Belediyesi Mutfak Atölyesi’nin el emeği ürünleri ikram edildi. Lezzetli atıştırmalıklar, müzikle birleşerek geceye ayrı bir tat kattı.