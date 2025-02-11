İzmir'de Bornova Belediyesi, Zafer Caddesi'nde trafik akışını düzenlemek ve düzensiz parkı önlemek amacıyla geçici orta refüj çalışması yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bornova Belediyesi, ilçenin en işlek noktalarından biri olan ve Mustafa Kemal Caddesi ile Süvari Caddesi’nin birbirine bağlayan Zafer Caddesi’nde trafik akışını sorunsuz olarak sağlayıp araçların düzensiz parkını engellemek amacıyla geçici orta refüj yaptı.

UKOME’den alınan izinle gerçekleştirilen çalışmada, cadde iki şerit olarak düzenlenirken, bitkilendirilmiş saksılar kullanıldı. Çalışmaları yerinde takip eden ve vatandaşlara bilgi veren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sürecin tamamlanmasının ardından daha kapsamlı bir peyzaj ve aydınlatma çalışması yapılacağını belirtti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yol düzenleme çalışmalarıyla ilgili olarak, "Zafer Caddesi, ilçemizin en yoğun kullanılan caddelerinden biri. Burada trafik akışını rahatlatmak, öğrencilerimiz ve yayalarımız için güvenli bir alan oluşturmak amacıyla geçici refüj çalışmasını tamamladık. Çeşitli kurumların bölgede gerçekleştireceği altyapı çalışmalarının ardından, kalıcı refüj ve peyzaj düzenlemesini hayata geçireceğiz. Daha modern, düzenli ve güvenli bir Bornova yaratmak için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Eşki, aynı cadde üzerinde daha önce öğrencilerin güvenliği için servis araçları ceplerinin yapıldığını hatırlatarak, benzeri bir düzenlemeyi Bornova Merkez Pazaryeri önünde de gerçekleştirdiklerini söyledi. Çift yönlü parklanmanın süpürge araçlarının yolları temizlemesini engellediğine dikkat çeken Eşki, yapılan düzenlemelerin trafik akışını rahatlattığını belirtti.