Bornova Belediyesi, İzmir’in en eski yerleşim alanlarından biri olan Yeşilova Höyüğü'nde, tarih ve sanatı bir araya getiren özel bir atölye çalışması başlatıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde "8500 Yıldan İlhamla Seramik Obje Üzeri Desen Tasarım ve Boyama Atölyesi" adıyla düzenlenen bu ücretsiz etkinlik, geçmişin izlerini günümüz sanatına taşımayı amaçlıyor. Atölye kapsamında, höyükte bulunan Neolitik ve Tunç Çağı seramiklerinden ilham alınarak tasarımlar oluşturulacak ve katılımcılar, binlerce yıl öncesinin desenlerini modern objeler üzerinde uygulama fırsatı yakalayacak.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu tür etkinliklerin kültürel mirasın yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bornova’nın 8.500 yıllık bir tarihe ev sahipliği yapan bir kent olduğunu söyleyen Başkan Eşki, “Biz, bu kadim geçmişin sadece akademik araştırmalarla değil, halkın katılımıyla da yaşatılması gerektiğine inanıyoruz. Bu atölye ile Bornovalılar, tarih öncesi sanatın izlerini kendi elleriyle yeniden canlandırma fırsatı bulacak. Kültürel mirası herkesin erişebileceği bir şekilde tanıtmak, en büyük önceliklerimizden birisi. Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’nde düzenlediğimiz bu etkinlikle, tarih meraklılarını ve sanatseverleri bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

HER YAŞTAN KATILIMCIYA AÇIK ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Atölye, 6 yaşından büyük herkesin katılımına açık olacak. Program kapsamında, yeşilova höyüğü kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan eserler incelenecek ve antik dönemden günümüze uzanan sanat anlayışı keşfedilecek. Katılımcılar, kazılarda gün yüzüne çıkan bezemeleri kullanarak kendi tasarımlarını oluşturacak. Atölyeler 2 saat sürecek ve en fazla 15 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilecek eğitimler, sanatçılar Melek İkiz ve Şebnem Sunay tarafından yürütülecek.