Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornovalılarla bir araya gelmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Sahada belediyecilik hizmetlerini sık sık yerinde denetleyen Başkan Eşki, Bornovalıların sosyal hizmetlerden memnuniyetini öğrenmek için Ergene Mahallesi’nde yaşayan Kaplan ailesini evinde ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi’nin voleybol kurslarından yararlanan 11 yaşındaki Ada Kaplan ve ailesiyle bir araya gelen Başkan Ömer Eşki, vatandaşlarla kurduğu iletişimi her zaman ön planda tuttuğunu belirtti. Başkan Eşki, “Belediyecilik yalnızca hizmet üretmek değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın mutluluğunu ve ihtiyaçlarını yakından takip etmek demektir. Onların görüşlerini alarak çalışmalarımızı şekillendirmeye devam ediyoruz. Bornovalılarla her zaman bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

“Saha çalışmalarına devam”

Göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla sürekli bir arada olduğunu vurgulayan Başkan Eşki, ev ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi. “Saha çalışmalarımızla yatırımları yerinde inceliyor, vatandaşlarımızın görüşlerini dinliyoruz. Bu anlayışla Bornova’yı birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Ada Kaplan ve ailesinden teşekkür

Belediyenin voleybol kurslarından iki yıldır faydalanan Ada Kaplan, Bornova Belediyespor Mini Voleybol Takımı’nda forma giymekten duyduğu mutluluğu paylaştı. Aile üyeleri ise Bornova Belediyesi’nin sunduğu hizmetlerin hayatlarını kolaylaştırdığını belirterek Başkan Eşki’ye teşekkür etti.