Bornova Belediyesi, Ramazan Ayı öncesinde ilçe genelindeki cami temizlik çalışmalarına hız verdi.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçedeki tüm ibadethanelerin temiz ve sağlıklı bir ortamda hizmet vermesinin önemli olduğunu belirterek,

“Bornova, farklı inanç gruplarının bir arada barış içinde yaşadığı bir kenttir. Biz de belediye olarak camilerimizi, cemevlerimizi ve kiliselerimizi yıl boyunca düzenli olarak temizleyerek, vatandaşlarımızın ibadetlerini huzur içinde yapmasını sağlıyoruz. Ramazan Ayı’nda bu çalışmalara daha da önem veriyor, ibadet yerlerimizi tertemiz bir şekilde vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz” konuştu.

Bornova Belediyesi, Ramazan süresince ibadethanelerdeki hijyen standartlarını en üst seviyede tutmaya devam edecek. Özellikle teravih namazlarının yoğun olduğu dönemde cami temizlik ekipleri daha sık sahada olacak.