İzmir'de Bornova Belediyesi, ilçedeki 10 Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi’nde 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel anlamlı bir etkinlik düzenledi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde “Veli Katılımlı Hediye Yapım Atölyesi” kapsamında, 3-6 yaş arasındaki çocuklar ebeveynleriyle birlikte sevgi çiçekleri tasarladı.

Doğa dostu malzemelerle gerçekleştirilen etkinlikte minikler hem yaratıcılıklarını sergiledi hem de sevgilerini el emeğiyle ifade etme fırsatı buldu.

Bornova Belediyesi’nin çocuklara yönelik sosyal ve eğitsel çalışmalarının bir parçası olan etkinlikte, minikler ebeveynleriyle birlikte keyifli saatler geçirdi.

El becerilerini geliştiren ve yaratıcılıklarını ortaya koyan çocuklar, tasarladıkları çiçekleri sevgilerini göstermek istedikleri kişilere armağan edebilecekler. Atölyede kullanılan malzemelerin doğa dostu olması ise etkinliğe ayrı bir anlam kattı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların düzenlenen etkinlikle sevgiyi en saf haliyle ifade ettiklerini belirterek, "Sevgi, insanların en güçlü bağlarından biridir ve paylaşıldıkça çoğalır. Çocuklarımızın bu yaşta sevgiyi hissetmeleri, paylaşmaları ve yaratıcılıklarını ortaya koymaları bizim için çok önemli. Bornova Belediyesi olarak, yalnızca fiziksel yatırımlarla değil, sosyal projelerle de çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün burada çocuklarımızın sevgiyle ürettikleri çiçekler, onların kalplerindeki iyiliğin ve umudun bir yansımasıdır” dedi.