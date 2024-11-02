İzmir'de Bornova Belediyesi'nin spor okulları, geleceğin taekwondo yıldızlarını yetiştiriyor. Pınarbaşı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kuşak terfi sınavında 65 kursiyer heyecanla bir üst seviyeye geçerken, 10 sporcu siyah kuşağa terfi etti.İZMİR (İGFA) - Geleceğin şampiyonları Bornova’da yetişiyor. Pınarbaşı Spor Salonu’nda düzenlenen kuşak terfi sınavında 65 kursiyer bir üst seviyeye geçmenin heyecanını yaşarken, siyah kuşağa terfi eden 10 sporcunun kuşakları törenle takıldı.

Bornova Belediyesi'nin spor okullarında, 9-15 yaş arası toplam 130 kız ve erkek sporcu taekwondo eğitimi alıyor.

Ayrıca bu branşta 13'ü milli olmak üzere 45 lisanslı sporcuyla öne çıkan Bornova Belediyespor, ulusal ve uluslararası arenalarda önemli başarılara imza atıyor.

Antrenör Mustafa Hepsert ve Abdurrahman Erkek'in liderliğinde çalışmalarını sürdüren genç sporcular, geleceğin şampiyonları olarak yetişiyor. Bornova Belediyesporlu taekwondocular, 2022 ve 2023 yıllarında Balkan Şampiyonu çıkararak uluslararası arenada adından söz ettirdi. Ayrıca, 2024 Multi Avrupa Oyunları'nda iki kategoride üçüncülük elde eden sporcular, Türkiye’yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

Bornovalı gençlerin yalnızca kentin değil, tüm Türkiye’nin gururu olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki spora ve sporculara her zaman destek verdiklerini ifade etti. Eşki, "Gençlerimizin spora olan ilgisini teşvik etmek ve onları uluslararası platformlarda temsil edebilecek seviyeye getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sporcularımızın her uluslararası başarı sonrası bayrağımızı dalgalandırması, hem bizler hem de Bornova halkı için büyük bir gurur kaynağı" diye konuştu.