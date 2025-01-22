İzmir'de Bornova Belediyesi, Hobi ve Beceri Edindirme Kursları kapsamında yarıyıl tatiline özel bir satranç turnuvası düzenledi.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi’nin Hobi ve Beceri Edindirme Kursları kapsamında düzenlediği satranç turnuvasında, dereceye giren 10 çocuğa madalya takdim edildi.

İlçenin dört bir yanındaki kurs merkezlerinde bu kış 7-14 yaş arasında 232 çocuk satranç eğitimi alıyor. Her ay kursiyerlerin stratejik düşünme ve yarışmacı yönlerini geliştirmek amacıyla düzenlenen turnuvalar, çocuklardan ve ailelerden yoğun ilgi görüyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, organizasyonla ilgili olarak; “Satranç, çocuklarımızın düşünme becerilerini geliştiren, stratejik kararlar almayı öğreten çok değerli bir spor. Bornova Belediyesi olarak çocuklarımızın hem zihinlerini geliştiren hem de sosyal bağlarını güçlendiren etkinliklere öncelik veriyoruz. Hedefimiz, onların sadece iyi bireyler değil, aynı zamanda güçlü düşünce yapısına sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak. Turnuvalarımıza katılan tüm çocuklarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.