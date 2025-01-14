Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), ara tatil boyunca çocuklara unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.İZMİR (İGFA) - “Güneş Herkes İçin Parlar” adlı ücretsiz çocuk oyunu, 24 Ocak’tan itibaren Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi’nde sahnelenecek. Ozan Gökmen’in yönetmenliğinde hazırlanan oyun, arkadaşlığın ve özgürlüğün değerini eğlenceli ve duygusal bir dille anlatıyor.

FARKLILIKLARIN GÜZELLİĞİNİ ORTAYA KOYAN BİR OYUN

Oyunun konusu, farklılıkların güzelliğini ve birlikte yaşamanın önemini vurguluyor. Karga ve Ayı adlı iki farklı karakterin arkadaşlık hikâyesi, çocuklara cesaretin bulaşıcı olduğunu ve herkes için özgürlük mücadelesinin ne kadar anlamlı olduğunu hatırlatıyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların sanatsal etkinliklerle büyümesinin önemine dikkat çekerek şu sözlerle dile getirdi:“Tiyatro, sadece bir sanat dalı değil, aynı zamanda çocuklarımız için değerlerimizi aktarabileceğimiz güçlü bir araçtır. Bu oyunla, onların farklılıkları anlamalarını ve özgürlüğün herkes için ne kadar değerli olduğunu keşfetmelerini amaçlıyoruz”