İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Levent Yıldır, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile birlikte ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.İZMİR (İGFA) - Başkan Eşki, vatandaşların en çok talep ettiği konuların başında yol sorunlarının geldiğini belirterek, bu alandaki çalışmalara hız verdiklerini söyledi. Çalışmaları yerinde inceleyen Yıldır ise CHP’li belediyelerin vatandaş öncelikli projelerle var gücüyle çalıştığını vurgulayarak, Eşki’ye teşekkür etti.

İlçe genelinde gerçekleştirilen inceleme gezisine Bornova Belediyesi’nin ilgili bürokratları da katıldı. Başkan Ömer Eşki, yapılan çalışmalar hakkında Levent Yıldır’a detaylı bilgi verdi.

ÖNCELİKLİ TALEPLERİ VE İHTİYAÇLARI DİKKATE ALIYORUZ

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçedeki yol sorunlarının çözümü için göreve geldikleri günden itibaren yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, “Bornovalı hemşehrilerimizin en büyük taleplerinden biri yolların iyileştirilmesi ve trafiğin rahatlatılmasıydı. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı hızlandırdık. Ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada” dedi. Eşki, Bornova’ya verdiği destek ve nazik ziyareti için Levent Yıldır’a teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Levent Yıldır ise Bornova Belediyesi’nin yürüttüğü projelerin ilçenin geleceği için büyük önem taşıdığını belirterek, Başkan Eşki’ye çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Yıldır, “CHP’li belediyeler, vatandaşlarımızın önceliklerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak var gücüyle çalışıyor. Bornova’da devam eden projeler de bunun en iyi örneklerinden biri” ifadelerini kullandı.