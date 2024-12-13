Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir İktisadi İşletmesi, Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen yeni yıl kermesiyle eğitim projelerine ve doğayı korumaya yönelik çalışmalara katkı sağladı. Dramalılar Köşkü’nde gerçekleşen kermeste, ikinci el eşyalar ve gönüllülerin hazırladığı ürünler satışa sunuldu.İZMİR (İGFA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir İktisadi İşletmesi, Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen yeni yıl kermesiyle eğitim projelerine ve doğayı korumaya yönelik çalışmalara katkı sağladı. Dramalılar Köşkü’nde gerçekleşen kermeste, ikinci el eşyalar ve gönüllülerin hazırladığı ürünler satışa sunuldu.

Gönül Kaya: “Çağdaş bir Türkiye için çalışıyoruz”

ÇYDD İzmir İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulu adına konuşan Gönül Kaya, yeni yılda barış, adalet ve eşitlik dilediklerini belirterek şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin ilk kadrolarının ‘durursak düşeriz’ anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz. Kermesten elde edilecek gelirle çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim projelerine destek sağlayacağız. Ayrıca, doğanın korunması için farkındalık çalışmalarına katkı sunacağız.”

Başkan Eşki: "Bornova, çağdaş yaşamın yanında"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ÇYDD gibi çağdaş Türkiye için mücadele eden derneklere destek vermenin temel görevleri olduğunu ifade etti: “ÇYDD ve ADD gibi dernekler için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Çok yakında ÇYDD’ye bir kız yurdu kazandırıyoruz. 120 kişilik kapasiteyle Kızılay Mahallesi’nde açılacak bu yurt, gençlerimizin hizmetine sunulacak”

Onur Ertürkan: “Atatürk İlkeleriyle Yola Devam”

ÇYDD İzmir Şube Başkanı Onur Ertürkan, derneğin sadece burs vermediğini, dezavantajlı bölgelerde çağdaş etkinlik merkezleri ve çocuk kulüpleriyle de fark yarattığını vurguladı. Ertürkan, “Doğaya ve çevreye saygılı bir dernek olarak geri dönüşüme önem veriyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz” dedi.

Tarih ve doğa bir arada

Kermes etkinliğinde Bornovalı Tarihçi Altan Altın, “Hikayeler Şehri Bornova: İz Bırakmak” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Altın, Bornova’nın tarihine ışık tutarak etkinliğe farklı bir boyut kattı.