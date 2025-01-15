İzmir Bornova ilçesinde Pınarbaşı bölgesinde sabaha karşı gerçekleştirdiği fırın denetimleri sırasında binalardan uzakta, yol kenarında yapılmış olan doğal gaz bağlantı noktası, Başkan Eşki’nin sert tepkisine neden oldu. Durumu "kabul edilemez" olarak nitelendiren Eşki, enerji dağıtımının kamusal bir hizmet olması gerektiğini vurguladı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, enerji dağıtımının kamulaştırılması gerektiğini vurguladı. İlgili şirketlerin yeterli güvenlik önlemleri almadan çalışma yürüttüğünü hatırlatan Başkan Eşki, "Hiçbir şey insan hayatından önemli değildir. Biz de belediye olarak bu eksikliklerin takipçisi olacağız" diyerek denetimlerin artırılacağını belirtti.

Enerji dağıtım şirketlerinin kamulaştırılması gerektiğini, bu tip işlerin özel şirketlere bırakılmayacak hayati bir konu olduğunu defalarca dile getirdiklerini belirten Başkan Eşki, “Bu şirketlerin ihmalleri nedeniyle insanlarımızı kaybettik. Elektrik ve doğal gaz gibi kritik işlerin, özel şirketlere bırakılamayacağını bir kez daha gördük. Yol kenarında yapılmış bu dağıtım noktası olası bir trafik kazasında çok büyük bir tehlike arz ediyor. Freni patlamış bir kamyon ya da sarhoş bir sürücünün bu noktaya çarptığını düşünün. Sonuçlar çok ciddi olacaktır” diye konuştu.

İYİ NİYET İSTİSMAR EDİLİYOR

Güvensiz bağlantı noktalarının hızla düzeltmesi için İzmirgaz’a çağrıda bulunan Başkan Eşki, tepkisini; “Bugüne kadar Bornovalılar altyapı yatırımlarından mahrum kalmasınlar diye bu kurumların bizden talep ettikleri kazı izinlerinde hiç aksama yaşanmadı. Kazdıkları yeri kapatmadılar, Bornovalının rahatı için gerektiğinde biz müdahale ettik. Fakat iyi niyetimizin istismar edilmesine, insan hayatını tehlikeye atan işlere Bornova’da kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir şey insan hayatından daha önemli değildir" sözleriyle dile getirdi.

Bornova Belediyesi ilçe genelinde yapılan altyapı denetimlerini de arttırarak sorumluluklarını yerine getirmeyen özel enerji şirketlerine benzer yaptırımlar uygulayacak.