İzmir Bornova Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerini bir araya getirerek spora yönelik destekleri ve projeleri değerlendirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, amatör spor kulüplerinin kentin spor kültüründe önemli bir yer tuttuğunu belirterek, “Amatör spor kulüpleri sadece sporun gelişimine değil, gençlerimizin geleceğine de katkı sağlıyor. Bornova olarak sporun her alanında güçlü olmak istiyoruz. Tasarruf tedbirlerine rağmen kulüplerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Sahalarımızı iyileştirmek, gençlerimize daha iyi imkanlar sunmak için çalışıyoruz. Bu işbirliği ruhuyla Bornova’yı sporda daha ileriye taşıyacağız.”

Tesisler yenileniyor, destekler artıyor

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Hocaoğlu ise kulüplerle daha sık bir araya gelerek sorunları çözme konusunda kararlı olduklarını ifade ederek, belediyenin imkanları doğrultusunda en iyi desteği sunacaklarını söyledi.

Bornova Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cüneyt İnal, kulüplere yapılacak nakdi yardımların eşit oranda dağıtılacağını ve evrak teslim süreçlerinin önemini vurgularken, Doğanlar Futbol Sahası’nın yenileme ihalesinin tamamlandığını ve kısa sürede çalışmaların başlayacağını duyurdu.