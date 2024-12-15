Kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan ve sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören 7527 Sayılı Kanun’un uygulama yönetmeliğinin çıktığı gün, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bir ısırma vakası nedeniyle bir aydan uzun süredir Belediye’ye ait barınakta kalan Paşa isimli köpeği sahiplendi.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bornova Belediyesi Veterinerlik hizmetleri tarafından misafir edilen Paşa’yı bu süre içinde gözlemlediklerini ifade eden Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Ben Paşa’ya kefil oldum, bir daha böyle bir şey yapmayacak. Kedimiz Jelibon’dan sonra köpeğimiz Paşa da ailemizin en yeni üyesi olarak evimizde yaşayacak” dedi.

Akbaş kırması olan 12 yaşındaki Paşa’nın, bugüne kadar bilinen bir agresif tavrı bulunmadığı halde geçtiğimiz ay bir ısırma olayına karıştığı için Bornova Belediyesi Veteriner İşleri’nde misafir ediliyordu. Bugün yayınlanan yönetmelik ise tıpkı Paşa gibi tek bir kez bile olsa agresif davranış göstermiş olan sokak hayvanlarının uyutulmasını öngörüyor. Başkan Eşki ise yasaya “Allah’ın verdiği canı almayacağım” diyerek tepki göstermişti.