İzmir Bornova Belediyesi, ilçeye uzun yıllar hizmet etmiş, belediye başkanlığı ve milletvekilliği görevleriyle halkın gönlünde taht kurmuş Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır’ın ismini ölümsüzleştirdi. İlçe merkezindeki Belediye Ek Hizmet Binası’na, Bornova Belediye Meclisi’nin kararıyla “Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır Ek Hizmet Binası” adı verildi.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediye Meclisi’nin Aralık Ayı Olağan Toplantısı, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin başkanlığında yapıldı. Toplantıda, ilçe merkezinde güçlendirme ve tadilat çalışmaları tamamlanarak hizmete açılan Belediye Ek Hizmet Binası’na Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır’ın adının verilmesi önergesi görüşüldü ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Karara ilişkin konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Kamil Okyay Sındır, Bornova için çok değerli bir isimdir. İlçemize kazandırdığı projeler, belediye başkanlığı ve milletvekilliği dönemindeki hizmetleri unutulmazdır. İsminin, ilçe merkezimizdeki bu binada yaşatılması, Bornova halkının ona olan vefasının bir göstergesidir” dedi.

PROF. DR. KAMİL OKYAY SINDIR’IN HİZMET DOLU GEÇMİŞİ

1962 yılında Bornova’da doğan, önce Bornova Anadolu Lisesi, ardından Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun olan Sındır, tarım alanındaki akademik başarılarıyla dikkat çekti. İngiltere Cranfield Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi’nde profesör ünvanını aldı. 2009-2014 yılları arasında Bornova Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Sındır, bu dönemde birçok projeye imza attı. Ardından üç dönem İzmir Milletvekili olarak TBMM’de görev aldı ve CHP Genel Sekreterliği yaptı.