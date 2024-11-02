İzmir'de Bornova Belediyesisi'nin olağan meclis toplantısında, Bornova’nın imar, kültürel, sosyal ve çevresel alanlarda gelişimini sürdürecek önemli projelere ve işbirliklerine yönelik önergeler görüşüldü.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.



Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin başkanlık ettiği toplantıda, Bornova’nın imar, kültürel, sosyal ve çevresel alanlarda gelişimini sürdürecek önemli projelere ve işbirliklerine yönelik önergeler görüşüldü. Kimi önergeler oybirliğiyle kabul edildi, kimileri ise yine oybirliği ile görüşülmek üzere komisyonlara gönderildi.

PINARBAŞI PLANLARINA MECLİS ONAYI

Meclise komisyonlardan oybirliği ile gelen “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 05.07.2022 tarih 2124 değişiklik no ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 05.12.2022 tarih 2157 değişiklik no ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi Değişikliği doğrultusunda, 1. etap olarak Bornova İlçesi, Kemalpaşa ve Gürpınar Mahallelerinde, Mutlak Koruma Alanı ve 1. Derece Koruma Alanı dışında kalan, 6108/1 Sokak’ın 7004 Sokak kesişimi ile Pınar Caddesi arasında yer alan yaklaşık 189 hektarlık alanda Kemalpaşa ve Gürpınar Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesi yapılması” maddesi oybirliği ile kabul edildi. Yapılacak çalışmanın bölge için çok önemli olduğunu ifade eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Buradaki sorunun çözümü için DSİ ile görüşmemiz oldu. Su havzası sebebiyle temele çok inmeden yapılacak binalar olduğu söylendi. O alanları da planlama bölgesine dahil etmeye çalışacağız” dedi.

İZKA PROJESİ İLE TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI KORUMA ADIMI

Mecliste oylanan bir diğer önerge, İzmir Kalkınma Ajansı’nın 2024 yılı Kentsel ve Mekansal Çalışmalar Teknik Destek Programı’na yönelik hazırlanan “Bornova Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı’na Esas Mekansal Analiz Çalışmaları ile Yerel Tarihi ve Kültürel Mirası Koruyarak Geleceğe Taşıyan Sürdürülebilir Kentsel Tasarım Rehberi” başlıklı proje oldu.

Başkan Ömer Eşki, Bornova’nın tarihi mirasını korumanın ve gelecek kuşaklara taşımanın, belediye olarak en öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurguladı. “Bu projeyle Bornova'nın tarihi dokusunu sürdürülebilir bir yaklaşımla geleceğe taşımayı hedefliyoruz” dedi.

BİYOÇEŞİTLİLİK ENVANTERİ İÇİN EGE ÜNİVERSİTESİ İLE İŞBİRLİĞİ

Toplantıda Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek olan "Bornova’nın Biyoçeşitlilik Envanterinin Oluşturulması" projesine de onay verildi. Başkan Eşki, çevre duyarlılığı yüksek bir belediye olarak biyoçeşitliliğin korunmasının sürdürülebilir kent yaşamının bir parçası olduğunu ifade etti. “Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olan Ege Üniversitesi birlikte yürüteceğimiz proje ile biyoçeşitlilik envanterinin çıkarılması, yerel ekosistemin korunmasına yönelik alınacak kararları sağlam bir zemine oturtacak” dedi.

44 ADET ELEKTRİKLİ ŞARJ İSTASYONU

Mülkiyeti Bornova Belediyesi’ne ait olan muhtelif yerlerde bulunan otopark ve açık alanlarda 44 adet Elektrikli Şarj İstasyonu yerlerinin 5 yıl süreyle kiralanması ve işletilmesi hakkındaki önergede görüşülmek üzere oy birliği ile ilgili komisyonlara gönderildi. Başkan Eşki, karbon salınımını azaltılması ve çevrenin korunması yolunda önemli bir adım olarak elektrikli şarj istasyonların kurulmasının bir ihtiyaç haline geldiğini vurguladı.