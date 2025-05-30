İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Erzene Mahallesi’nde yaptığı saha çalışmasında İzyuva bölgesinde vatandaşlarla birebir görüşerek ihtiyaçları yerinde tespit etti.İZMİR (İGFA) - Alışveriş imkanının kısıtlı olduğu İzyuva sakinlerinin market açılması talebini ise Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay karşıladı. Bölgeye İZMAR (İzmir Tanzim Satış Marketi) açılması için çalışma başlatırken, Bornova Belediye Başkanı Eşki ise bölge sakinlerinin sosyalleşebileceği bir kafe açmak için harekete geçti.

Günün ilk saatlerinde mesaisine İzyuva’da başlayan Eşki, Erzene Mahallesi Muhtarı Ayşe Müjgan Pakyürek ve belediyenin ilgili birimlerinden bürokratlarla birlikte mahallede alan gezisi yaptı. Mahalle sakinlerinin taleplerini bizzat dinleyen Başkan Eşki, yeni yatırımlar için alan tespiti yaptı.

İZMAR VE KAFETERYA YOLDA

Başkan Eşki ve beraberindeki heyet, mahallede alışveriş imkanının kısıtlı olduğu bölgede İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle açılması planlanan İZMAR market ve kafeterya için yer tespiti yaptı. Bu projelerle birlikte mahallenin sosyal ve ekonomik yaşamına katkı sağlanması hedefleniyor.

Sorunları yerinde görmenin, çözüm üretirken halkı sürece dahil etmenin yönetim anlayışının temelini oluşturduğunu söyleyen Başkan Eşki, “Bölgeden özellikle market açılması talebi geliyordu. Biz de Erzene Mahallesi muhtarımızla ve hemşerilerimizle birlikte yerinde tespit yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay, bölge halkının talebine hemen karşılık verdi, hayata geçirdiği İZMAR marketlerinden birinin de bölgeye açılması için çalışma başlattı. Amacımız yaşam kalitesini artırmak” dedi.

Erzene Mahallesi’nde sokak sokak dolaşan Eşki, vatandaşların hem bireysel hem de mahalle ölçeğindeki taleplerini not aldı. Bornova Belediyesi’nin katılımcı ve erişilebilir yönetim anlayışı çerçevesinde bu tür alan ziyaretlerinin düzenli olarak sürdürüleceği belirtildi.